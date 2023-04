Racing llevó a cabo una nueva campaña para la detección temprana del Alzheimer

También, unos minutos antes del partido se compartió la lista de los once jugadores titulares que iban a enfrentar a sus pares rosarinos, en esa nómina también estaban cambiados los números de los jugadores.

Sin embargo, todo se resolvió unos minutos después cuando en la fotografía que se saca el equipo previo al encuentro los jugadores desplegaron un banner en el que se podía leer: "Confundir personas es un claro síntoma de Alzheimer. Si tenés un conocido que sufra esto, ingresá a https://www.alma-alzheimer.org.ar/es/".

Luego, a través de las redes sociales, Racing compartió un video en el que explicó la campaña y mostró a los jugadores Hauche y Gonzalo Piovi que agregaron unas palabras que enfatizaron sobre la importancia de la detección temprana del Mal de Alzheimer.

https://twitter.com/LigaAFA/status/1646290709664628736 La campaña de @RacingClub para concientizar sobre la detección temprana del Alzheimer https://t.co/H9sl8ma23U pic.twitter.com/QFXmFFF2nJ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 12, 2023

Es la segunda vez que el equipo de Avellaneda hace una campaña junto a la organización A.L.M.A. para concientizar sobre esta enfermedad, el año pasado durante la habitual entrevista que se hace a los jugadores en el campo de juego cuando termina el partido, Leonardo Sigali respondió: "No sé, no me acuerdo" a las todas las preguntas que en ese momento le realizó el periodista.

Esta situación desató una serie de intercambios en las redes sociales en la que usuarios que estaban viendo el partido se preguntaban qué le pasaba al jugador y trataban de explicar su comportamiento, hasta que desde la cuenta oficial de Racing se develó el misterio y explicaron que se trataba de una campaña para la detección temprana de este padecimiento.

"La entrevista que me realizaron al finalizar el partido fue una acción realizada entre Racing y la fundación A.L.M.A. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer ya que la detección temprana de esta enfermedad ayuda a tener un mejor tratamiento y mejor calidad de vida", explicó el zaguero racinguista en aquella ocasión a través de un video oficial.

Por esta iniciativa el equipo de Avellaneda recibió un premio en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions, en la categoría "Salud y bienestar", reconocimiento por el que la institución expuso su "alegría de hacer historia en Cannes junto a la agencia Hoy.bue by Havas y a la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer".