Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet y cuánto cuesta DGO
El duelo entre Racing y Botafogo será transmitido por Directv. Enterate cuáles son los planes disponibles y cuánto cuesta suscribirse al servicio.
Este miércoles por la tarde, el Cilindro de Avellaneda vivirá una gran jornada de Copa Sudamericana. Para poder disfrutar del partido en vivo y en directo, los hinchas deberán acceder a las distintas opciones que ofrece la empresa Directv a través de sus diversas suscripciones mensuales.
Los precios de Directv para ver el partido
IMPORTANTE: Pack Fútbol Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs Botafogo y cuánto cuesta
El servicio satelital ofrece múltiples planes para ver a la Academia. El "Plan Fútbol Total" cuesta $31.900 mensuales e incluye todo el deporte (Libertadores, Sudamericana, Liga Profesional), mientras que el "Plan Streaming" mediante la plataforma DGO tiene un valor de $35.200 por mes.
A su vez, la compañía también cuenta con un Plan Lite económico por $15.600 mensuales que incluye deportes básicos, ideal para quienes buscan opciones más accesibles sin perderse la programación de la TV nacional.
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