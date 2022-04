Mago Capria veterinario: la imperdible anécdota con la madre

"La contraprestación que tenía que dar en mi casa para poder jugar al fútbol era que tenía que estudiar, andar bien en el colegio, estudiar en la secundaria, de hecho empecé a estudiar veterinaria", comenzó contando Capria.

Y luego agregó: "Cuando empecé a estudiar veterinaria hubo un paro y justo me pasaron de quinta división a primera, entonces le digo a mi madre que iba a dejar de estudiar para jugar al fútbol, que había hecho mucho sacrificio para llegar a ese momento y a mi mamá no le gustó".

"Resumen, jugué 18 años en primera división. Después de dejar de jugar, hace un tiempo estaba en mi campo de General Belgrano, que es donde nací, y andaba enojado porque no conseguía veterinario y mi mamá en la cocina me dice: 'viste que si hubieras estudiado veterinaria este problema no lo tenías'", completó.

El Mago y la veterinaria