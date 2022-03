¿Por qué el Día del Hincha de Racing es el 7 de marzo?

El 4 de marzo, la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó la clausura y la liquidación de los bienes del club y fue la síndico Liliana Ripoll quien pronunció la frase: “Racing Asociación Civil ha dejado de existir”.

Lalín quiso dar la cara ante los hinchas y explicar, con la prensa presente, lo que estaba sucediendo. Pero la agresión se apoderó del momento y desde un grupo de simpatizantes le lanzaron un redoblante que impactó sobre su cara, le reventó los lentes y le provocó una fuerte hemorragia.

En tanto, a la liquidcion de los bienes se le sumó la inhabilitación para que Racing jugara contra Talleres como local por la primera fecha del torneo Clausura 1999.

Fue entonces cuando ese 7 de marzo de 1999, más de 30 mil hinchas se autoconvocaron en el Cilindro de Avellaneda y llenaron el estadio Presidente Perón a la hora que tendría que haberse jugado el partido Racing vs. Talleres.

Una canción de la Academia recuerda aquella época y menciona: “No me olvido de ese día, que una vieja chiflada decía que Racing no existía, que tenía que ser liquidado”, y continúa: “Si llenamos nuestra cancha y no jugamos. Defendimos del remate nuestra sede”.

Esta última frase de la canción hace referencia los hinchas que en agosto de se año impidieron el remate de la sede de Racing en Villa del Parque, que hoy todavía sigue en pie.

En el Apertura del 2001, Racing salió campeón después de 35 años con “Mostaza” Merlo como director técnico. La deuda del club recién pudo saldarse en diciembre de 2008.

El emotivo vide de Racing en el Día del Hincha

Día del Hincha de Racing: ¿por qué se festeja desde 2009?

A comienzos de 2009, el Departamento del Hincha quedó oficializado en el organigrama de la institución.

En ese contexto, la Comisión Directiva aprobó de manera oficial la celebración del Día del Hincha de Racing el 7 de marzo en alusión a la histórica jornada en la que la gente de la Academia, pese a que el equipo no contó con la autorización judicial para jugar, pobló el Cilindro para mostrar su amor incondicional por esta camiseta.

El mensaje de Víctor Blanco

El actual presidente de Racing, Víctor Blanco, compartió un mensaje a través de sus redes sociales e hizo referencia a la unión de los hinchas.

“Feliz día del hincha. ¡Con la emoción que nos llega a todos! Vamos juntos por el mundo con el honor y orgullo de ser hinchas de nuestro querido Racing”, expresó el dirigente de la Academia en su cuenta de Twitter.

