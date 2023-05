Trascendieron fotos de cómo quedó Mura tras el codazo de Villa y la patada de Barco

"Más allá de que pueda haber jugadas dudosas o polémicas, si a mí la patada de Barco me agarra con el pie apoyado, lo estoy mirando en el sanatorio el partido con Flamengo. Y el corte en la cabeza no me paró de sangrar hasta que terminó el partido", se quejó el lateral luego del encuentro por Copa Libertadores.

Entonces Mura también cruzó a sus colegas. "El otro día en el día del trabajador hice hincapié en algo: más allá de ganar o perder, como colegas tenemos que ser leales y tenemos que respetar al rival. Aprovecho para avisarle a los jugadores de Boca que estoy bien. Nadie me llamó. No me lo esperaba tampoco. No me sorprendió. Parecía que valía todo”, sentenció, e ironizó: "Si saben que no van a ser echados, que no sean tan malos".

En este marco, este viernes trascieron impagenes de cómo le quedó la pierna al defensor, luego del planchazo de Barco; y el corto en la cabeza que le generó el golpe de Villa.

https://twitter.com/DataRacingOK/status/1654559419345059841 ADVERTENCIA - IMÁGENES SENSIBLES



ASÍ QUEDÓ #MURA TRAS LAS AGRESIONES DE LOS JUGADORES DE BOCA



El defensor sufrió un tremendo planchazo de Valentín #BARCO y un brutal codazo de Sebastián #VILLA en La Bombonera y NINGUNO de los dos fue expulsado.



Casualmente (o no)… pic.twitter.com/j0AiPGAwWu — Data Racing (@DataRacingOK) May 5, 2023