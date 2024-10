Rafa Di Zeo apuntó contra Chiquito Romero por su reacción contra los hinchas de Boca en el Superclásico

Ahora, Rafael Di Zeo se refirió a la acción del arquero de Boca tras el partido ante River, donde se le fue encima a un hincha e inició una pelea cara cara con las demás personas que lo estaba insultando.

Qué dijo Rafa Di Zeo sobre Chiquito Romero

rafa di zeo chiquito romero

En una charla con “El loco y el cuerdo”, con Flavio Azzaro y Duka, el Jefe de la Barra de Boca dijo que habló con Romero y le dijo las cosas acerca de lo que sentía tras el hecho en la Bombonera.

“Lo que pasó con los socios, ni el Loco Gatti con lo que representaba hizo algo así y se lo dije directamente a él”, indicó Di Zeo.

El icónico capo de la hinchada Xeneize además fue por más: “El tiene que cerrar (NdR: la boca) e irse”.

“No se si le va a costar volver y depende de la dirigencia. El no puede hacerle eso a la gente de Boca. Boca es su gente, no le puede hacer eso y la gente no le puede hacer eso. Es un profesional y es complicado hacerlo con los hinchas”, afirmó.