El emotivo discurso de Rafael Nadal tras quedar eliminado de Roland Garros

Con todo el panorama que se viene hablando en los últimos meses, el tenista español habló sobre el futuro cercano: “Vengo de afrontar dos años duros por las lesiones. Solo tengo que decir que no estuve demasiado a mi nivel. Para mi es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro”, dijo.

“Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero todavía no siento el final. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo”, explicó.

“Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, nunca imagine de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacéis sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo. Tengo muchas emociones en esta cancha en mi carrera. No sé qué sucederá en el futuro. Hay un gran porcentaje que no regrese, pero no puedo asegurarlo el 100%. Tal vez, en dos meses, voy a decir que ya es suficiente, pero todavía no lo siento.. Los amo desde el fondo de mi corazón”, cerró.

