Ramón Díaz está a un paso de volver a Corinthians: la noticia que sacude al mundo River

A pesar de que los antecedentes con la gestión de Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli mostraron momentos de tirantez en el pasado, la actual conducción no descartaba evaluar su perfil. No obstante, la inminente resolución de su llegada al Timao deja a la entidad de Núñez sin una de las alternativas con mayor consenso entre los hinchas.

Mientras Ponzio afronta los últimos seis cotejos de la fase regular y la eventual búsqueda del título local, en River aguardan definiciones externas antes de acelerar por el futuro entrenador de la institución.