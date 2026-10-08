Ramón Díaz está a un paso de volver a Corinthians: la noticia que sacude al mundo River
El Pelado encabeza las preferencias para asumir en el conjunto paulista tras el despido de Diniz, una movida que altera los planes de la dirigencia de Núñez para elegir al técnico de 2027.
El mercado de pases del fútbol sudamericano volvió a sacudirse tras la salida de Fernando Diniz de Corinthians. El estallido de la crisis en el conjunto paulista, producto de siete derrotas consecutivas y ocho presentaciones sin conocer la victoria en el Brasileirao, aceleró la búsqueda de un sucesor.
En ese marco, Ramón Ángel Díaz emergió como el principal candidato para tomar las riendas del primer equipo. El estratega riojano guarda un recuerdo sumamente positivo en la institución paulista junto a su hijo Emiliano. Durante su ciclo al frente del Timao, comprendido entre julio de 2024 y abril de 2025, dirigió 60 compromisos con un balance de 31 triunfos, 16 empates y 13 caídas.
Aquella etapa quedó marcada por la salvación del descenso tras hilvanar nueve victorias al hilo y por la conquista del Campeonato Paulista en 2025. Ese antecedente inmediato facilitó el inicio de tratativas para concretar su rápido retorno al fútbol brasileño.
Ramón Díaz está a un paso de Corinthians y la novedad impacta de lleno en el futuro de River
IMPORTANTE: El detalle que no se vio en TV: el árbitro le preguntó a Messi si quería terminar su despedida
La posible vuelta del Pelado a Brasil repercute directamente en los pasillos del estadio Monumental. En Núñez la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo enfoca la atención en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026, donde Leonardo Ponzio conduce un interinato planificado únicamente hasta fin de año, tras la salida de Eduardo Coudet. Si bien desde el club no mantuvieron contactos formales con ningún candidato, el nombre del riojano ganaba adhesiones internas de cara al proyecto 2027.
A pesar de que los antecedentes con la gestión de Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli mostraron momentos de tirantez en el pasado, la actual conducción no descartaba evaluar su perfil. No obstante, la inminente resolución de su llegada al Timao deja a la entidad de Núñez sin una de las alternativas con mayor consenso entre los hinchas.
Mientras Ponzio afronta los últimos seis cotejos de la fase regular y la eventual búsqueda del título local, en River aguardan definiciones externas antes de acelerar por el futuro entrenador de la institución.
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