Ramón Díaz fue presentado en Vasco da Gama: el claro mensaje que dejó

Será el regreso de Ramón al fútbol de Brasil tras su fallido paso por el Botafogo, en 2020, cuando fue contratado, presentado, pero no llegó a asumir por un problema de salud.

En el conjunto brasilero juegan el zaguero argentino, Manuel Capasso, ex Defensa y Justicia, Newell's y Atlético Tucumán; el ex Vélez Luca Orellano; el volante Gabriel Carabajal, ex Talleres, Godoy Cruz y Argentinos Juniors.

QUÉ DIJO RAMÓN DÍAZ EN CONFERENCIA DE PRENSA

Embed "SIEMPRE QUISE VENIR A BRASIL... VAMOS A COMPETIR DURAMENTE". Ramón Díaz fue presentado como nuevo entrenador de Vasco da Gama y habló sobre los objetivos que tendrá en el equipo brasileño.



: @VascodaGama pic.twitter.com/LnnWcqAa4Q — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2023