Ranking FIFA: Argentina sigue segunda y España se mantiene en la cima tras la triple fecha

Francia continúa tercera

El tercer lugar del ranking sigue perteneciendo a Francia. El seleccionado francés conservó su posición luego de una nueva serie de partidos internacionales, aunque Inglaterra consiguió acercarse.

La selección inglesa quedó cuarta después de haber perdido ante España, aunque también obtuvo victorias en sus otros tres compromisos. El resultado frente a la campeona del mundo fue determinante para que no pudiera desplazar a Francia del podio.

Portugal escaló y desplazó a Brasil

Portugal fue uno de los seleccionados que más aprovechó la última ventana internacional. Más allá del conflicto protagonizado por Cristiano Ronaldo y su salida de la concentración, el conjunto portugués ganó sus cuatro partidos correspondientes a la Nations League. Esa campaña le permitió avanzar a los cuartos de final y, además, subir hasta el quinto lugar del ranking FIFA.

Portugal suma 1807.69 puntos y quedó apenas por delante de Brasil, que aparece sexto con 1806.51. Marruecos ocupa el séptimo lugar con 1805.34, mientras que Bélgica y Países Bajos completan los primeros diez puestos. México, con 1738.48 unidades, cierra el top 10.

Así está el top 10 del ranking FIFA

España – 2011.57 puntos Argentina – 1972.80 Francia – 1958.86 Inglaterra – 1925.59 Portugal – 1807.69 Brasil – 1806.51 Marruecos – 1805.34 Bélgica – 1779.17 Países Bajos – 1778.61 México – 1738.48

El ranking de los principales sudamericanos

Entre los seleccionados de Sudamérica, Colombia aparece en el puesto 11 con 1735.80 puntos. Uruguay se ubica 20°, mientras que Ecuador está 24°. Paraguay aparece en el puesto 33 y Chile ocupa la posición 50. Perú, por su parte, se encuentra en el lugar 53.