Ranking FIFA: Argentina sigue segunda y España se mantiene en la cima tras la triple fecha
La Albiceleste cerró la última ventana internacional con tres goleadas, pero no pudo superar a España, que ganó sus cuatro partidos y amplió su ventaja en la cima.
La última fecha FIFA del año volvió a generar movimientos en la clasificación mundial, aunque los primeros puestos no tuvieron grandes modificaciones. La Selección Argentina terminó la ventana internacional con saldo perfecto y se mantiene como escolta de España, que aprovechó sus compromisos por la UEFA Nations League para consolidarse en lo más alto.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió tres victorias contundentes durante este período. Primero derrotó 4-0 a Bolivia, luego goleó 7-0 a Burkina Faso y finalmente se impuso 3-0 ante Benín en el Monumental, en un partido que estuvo marcado por la despedida de Lionel Messi del seleccionado argentino. Los resultados le permitieron a la Albiceleste llegar a 1972.80 puntos y conservar el segundo puesto del ranking FIFA.
España se alejó de Argentina
España, sin embargo, tuvo una actuación todavía más productiva desde el punto de vista de la clasificación. La selección campeona del mundo consiguió cuatro triunfos durante la fecha FIFA y alcanzó los 2011.57 puntos.
La Furia Roja derrotó a Inglaterra en Wembley, se impuso dos veces ante Croacia y también venció a República Checa. Esa seguidilla de resultados no solo le permitió asegurarse un lugar en los cuartos de final de la Nations League, sino también aumentar su ventaja sobre Argentina.
Actualmente, España supera a la Selección Argentina por 38.77 puntos, una diferencia que explica por qué las tres goleadas de la Albiceleste no fueron suficientes para recuperar el primer lugar. El cierre de la fecha FIFA dejó, por lo tanto, a los dos últimos campeones del mundo en los primeros lugares de la clasificación.
Francia continúa tercera
El tercer lugar del ranking sigue perteneciendo a Francia. El seleccionado francés conservó su posición luego de una nueva serie de partidos internacionales, aunque Inglaterra consiguió acercarse.
La selección inglesa quedó cuarta después de haber perdido ante España, aunque también obtuvo victorias en sus otros tres compromisos. El resultado frente a la campeona del mundo fue determinante para que no pudiera desplazar a Francia del podio.
Portugal escaló y desplazó a Brasil
Portugal fue uno de los seleccionados que más aprovechó la última ventana internacional. Más allá del conflicto protagonizado por Cristiano Ronaldo y su salida de la concentración, el conjunto portugués ganó sus cuatro partidos correspondientes a la Nations League. Esa campaña le permitió avanzar a los cuartos de final y, además, subir hasta el quinto lugar del ranking FIFA.
Portugal suma 1807.69 puntos y quedó apenas por delante de Brasil, que aparece sexto con 1806.51. Marruecos ocupa el séptimo lugar con 1805.34, mientras que Bélgica y Países Bajos completan los primeros diez puestos. México, con 1738.48 unidades, cierra el top 10.
Así está el top 10 del ranking FIFA
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España – 2011.57 puntos
Argentina – 1972.80
Francia – 1958.86
Inglaterra – 1925.59
Portugal – 1807.69
Brasil – 1806.51
Marruecos – 1805.34
Bélgica – 1779.17
Países Bajos – 1778.61
México – 1738.48
El ranking de los principales sudamericanos
Entre los seleccionados de Sudamérica, Colombia aparece en el puesto 11 con 1735.80 puntos. Uruguay se ubica 20°, mientras que Ecuador está 24°. Paraguay aparece en el puesto 33 y Chile ocupa la posición 50. Perú, por su parte, se encuentra en el lugar 53.
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