La bronca de Raúl Cascini contra el arbitraje: "Estamos cansados de hacer de bol..."

Así lo hizo el ex jugador xeneize y miembro del Consejo de Fútbol del club, Raúl Cascini. "La verdad es que estamos cansados de que cada vez que vamos a esta cancha nos sentimos perjudicados", señaló.

Y siguió: "Recordemos la otra vez de Rojo, hoy lo mismo. Creo que si analizan bien el partido los jugadores que no le han expulsado a River, como por ejemplo Casco cuando le pega a Villa y no lo amonestó y después juega todo el partido gratis.

"La de Enzo Pérez, cuando va a jugar con Advincula y le pega a él y el árbitro cobra foul al revés cuando lo tenía que amonestar y no lo quiso echar. La de Díaz, le da una patada a Villa al lado del banderín del corner que era expulsión", recordó Cascini.

Y sentenció: "Acá parece que cuando arranca el campeonato hay que pegarle a Beligoy, pero no, nosotros queremos competir, parece que hay que hablar mal, nosotros tratamos de no, no queremos llorar, se pueden cometer errores pero parece que cuando venimos a esta cancha los cometen todos juntos".

River Boca Superclásico

En la misma línea se pronunció el arquero de Boca Juniors, Sergio Romero quien describió con tanta crudeza como serenidad lo sucedido a partir del penal que generó la derrota de su equipo y el escándalo del final del superclásico, y cuestionó al árbitro Darío Herrera al juzgar que si "esa falta era en el área de River seguro que no la cobraba".

"No era un penal cobrable el de (Agustín) Sandez a (Pablo) Solari. La jugada es muy dudosa, le dije eso a Herrera y que tenía el VAR para consultar, pero no lo hizo, Fue apenas un roce. Y después, que un chico de River (Agustín Palavecino) le grite el gol en la cara de nuestros jugadores es una falta de respeto terrible, y se lo dije a él, a Enzo Pérez y a Martín Demichelis", dijo Romero, el único que fue a la conferencia de prensa porque el técnico Jorge Almirón fue expulsado y no podía hacerlo.

"Con el anterior entrenador (Marcelo Gallardo) en River se respetaba al adversario, había otra conducción. Les pregunté a dos de mis compañeros, (Nicolás) Valentini y (Miguel) Merentiel, si le habían pegado a alguien, y me lo negaron, pero los echaron. Y Herrera nunca le sacó la segunda amarilla a Milton Casco o Enzo Díaz cuando le pegaron a (Sebastián) Villa", apuntó. Y allí fue cuando lanzó que "si ese penal era en el área de River no lo cobraba".