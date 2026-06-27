RD Congo le ganó a Uzbekistán y se metió en los 16avos del Mundial 2026

Fin del partido
RD Congo dio vuelta el partido y se impuso por 3-1 ante Uzbekistán.
El conjunto africano remontó un partido emocionante y se impuso por 3-1 en Atlanta y consiguió la clasificación a la fase eliminatoria.
La República Democrática del Congo consiguió una victoria histórica ante Uzbekistán y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los africanos se impusieron 3-1 en el cierre del Grupo K.
Uzbekistán comenzó mejor y se puso en ventaja con un gol de Eldor Shomurodov, quien aprovechó una jugada rápida para vencer al arquero Lionel Mpasi. Sin embargo, Congo reaccionó y llegó al empate mediante Yoane Wissa, de penal.
En el segundo tiempo, el equipo africano tomó el control del partido y logró dar vuelta el marcador. Fiston Mayele apareció para marcar el 2-1 y, ya en tiempo de descuento, Wissa volvió a convertir para sentenciar el triunfo.
Con este resultado, Congo terminó tercero en el grupo y consiguió el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a Inglaterra en los 16avos de final. Uzbekistán, en cambio, quedó eliminado del torneo.
Horario y TV: El trascendental encuentro comienza a las 20:30 (hora de Argentina) y cuenta con la transmisión en vivo de las pantallas de DSports y Telefe.
La oportunidad africana: Los dirigidos por Sébastien Desabre suman un punto tras su valioso empate ante Portugal y la ajustada derrota contra Colombia. Una victoria los dejaría con serias chances de clasificar a la próxima ronda.
El margen de error asiático: El elenco conducido por el italiano Fabio Cannavaro afronta este duelo sin unidades luego de dos caídas consecutivas. En su debut absoluto en los mundiales, necesitan un triunfo por buena diferencia para soñar con el pase.
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