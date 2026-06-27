RD Congo le ganó a Uzbekistán y se metió en los 16avos del Mundial 2026

Horario y TV: El trascendental encuentro comienza a las 20:30 (hora de Argentina) y cuenta con la transmisión en vivo de las pantallas de DSports y Telefe.

La oportunidad africana: Los dirigidos por Sébastien Desabre suman un punto tras su valioso empate ante Portugal y la ajustada derrota contra Colombia. Una victoria los dejaría con serias chances de clasificar a la próxima ronda.