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RD Congo le ganó a Uzbekistán y se metió en los 16avos del Mundial 2026

Deportes

El conjunto africano remontó un partido emocionante y se impuso por 3-1 en Atlanta y consiguió la clasificación a la fase eliminatoria.

Histórica clasificación de República del Congo a los 16avos del Mundial 2026.

Histórica clasificación de República del Congo a los 16avos del Mundial 2026.
RD Congo va por la hazaña ante Uzbekistán.

RD Congo va por la hazaña ante Uzbekistán.

La República Democrática del Congo consiguió una victoria histórica ante Uzbekistán y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los africanos se impusieron 3-1 en el cierre del Grupo K.

Uzbekistán comenzó mejor y se puso en ventaja con un gol de Eldor Shomurodov, quien aprovechó una jugada rápida para vencer al arquero Lionel Mpasi. Sin embargo, Congo reaccionó y llegó al empate mediante Yoane Wissa, de penal.

En el segundo tiempo, el equipo africano tomó el control del partido y logró dar vuelta el marcador. Fiston Mayele apareció para marcar el 2-1 y, ya en tiempo de descuento, Wissa volvió a convertir para sentenciar el triunfo.

Con este resultado, Congo terminó tercero en el grupo y consiguió el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a Inglaterra en los 16avos de final. Uzbekistán, en cambio, quedó eliminado del torneo.

Todo lo que tenés que saber de RD Congo y Uzbekistán

  • Horario y TV: El trascendental encuentro comienza a las 20:30 (hora de Argentina) y cuenta con la transmisión en vivo de las pantallas de DSports y Telefe.

  • La oportunidad africana: Los dirigidos por Sébastien Desabre suman un punto tras su valioso empate ante Portugal y la ajustada derrota contra Colombia. Una victoria los dejaría con serias chances de clasificar a la próxima ronda.

  • El margen de error asiático: El elenco conducido por el italiano Fabio Cannavaro afronta este duelo sin unidades luego de dos caídas consecutivas. En su debut absoluto en los mundiales, necesitan un triunfo por buena diferencia para soñar con el pase.

Goles al instante de RD Congo vs. Uzbekistán

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Fin del partido

RD Congo dio vuelta el partido y se impuso por 3-1 ante Uzbekistán.

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Gol de RD Congo

A los 68 minutos, Wissa de penal anota para Congo que iguala 1-1 ante Uzbekistán

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Comenzó el segundo tiempo

RD Congo y Uzbekistán ya disputan el último tramo del encuentro.

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Terminó el primer tiempo

Uzbekistán gana 1-0 en los primeros 45 minutos ante RD Congo.

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Gol de Uzbekistán

ldor Shomurodov lanzó el balón por encima del arquero y anotó el 1-0 ante Congo a los 9 minutos del primer tiempo.

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Comenzó el partido

RD Congo y Uzbekistán ya disputan el encuentro

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