Por qué levantaron un programa en vivo en Blender

Fio Sargenti tomó la palabra en nombre de la mesa, integrada también por Juanita Groisman, Nico Riera, Colo Mollesi, Agustín Eme y Maxi Facturita. La conductora explicó al aire que echaron a muchos de sus compañeros por realizar un reclamo vinculado con su salario y los aumentos correspondientes, aclarando enfáticamente que no se trataba de una broma de redes sociales o un "bait". Frente a esta situación de extrema tensión, expresaron su total solidaridad bajo el lema de que si tocan a uno, tocan a todos, y advirtieron con preocupación sobre la inusual presencia de guardias de seguridad esperándolos en las instalaciones del estudio.