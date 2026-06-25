Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven esta semana a Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con el frío
El clima gélido se mantiene en el AMBA con muy bajas temperaturas, y ya asoma la nueva fecha para el regreso de las lluvias.
La semana signada por el frío extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para al menos algunas jornadas más con buenas condiciones del clima pero con una fecha prevista, y antes de lo imaginado, para el regreso de las lluvias.
El pronóstico del Servicicio Meteorológico Nacional (SMN) de cara al inicio del fin de semana parece alentador, pero con clima gélido. El viernes se presenta con cielo parcialmente nublado en el día y mayormente nublado en la noche; junto con temperaturas de entre -1 y 12 grados.
Del mismo modo, el sábado tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 4 y 14 grados.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
El SMN continúa sin preveer precipitaciones para el fin de semana. El domingo, de acuerdo con el organismo, tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de una mínima de 6 grados y una máxima de 8.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene 50% de probabilidades de lluvia débil para el domingo, centrada entre las 9 y las 15 horas. De momento, es la única jornada con mal clima para el pronóstico del portal.
Para la nueva semana, el organismo nacional es contundente: espera buen tiempo pero con mucho frío, arrancando con un lunes que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre -1 y 14 grados.
La tendencia se mantiene el martes, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas sigue de entre -1 y 14 grados.
El extendido del SMN llega hasta el miércoles, todavía con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas en 2 grados de mínima y 5 de máxima.
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