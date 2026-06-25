Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven esta semana a Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con el frío

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

El SMN continúa sin preveer precipitaciones para el fin de semana. El domingo, de acuerdo con el organismo, tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de una mínima de 6 grados y una máxima de 8.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene 50% de probabilidades de lluvia débil para el domingo, centrada entre las 9 y las 15 horas. De momento, es la única jornada con mal clima para el pronóstico del portal.

image Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven esta semana a Buenos Aires, según Meteored.

Para la nueva semana, el organismo nacional es contundente: espera buen tiempo pero con mucho frío, arrancando con un lunes que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre -1 y 14 grados.

La tendencia se mantiene el martes, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas sigue de entre -1 y 14 grados.

El extendido del SMN llega hasta el miércoles, todavía con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas en 2 grados de mínima y 5 de máxima.