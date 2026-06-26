"¿Todo light?": el divertido video del Dibu Martínez en el asado de la Selección antes de enfrentar a Jordania
Entre risas, el arquero chicaneó al cocinero Diego y al nutricionista del plantel por el menú elegido de cara al cierre de la fase de grupos.
La Selección Argentina no altera los rituales que le dan felicidad y unión al grupo. En las horas previas al cruce frente a Jordania, que marcará el cierre de la primera etapa del Mundial 2026, el plantel volvió a disfrutar de una de sus costumbres más sagradas en la concentración: un asado multitudinario, relatado por Dibu Martínez.
Como ya es habitual en el búnker nacional, el encargado de abrir las puertas de la intimidad y hacer delirar a los hinchas fue el arquero campeón del mundo, quien capturó los pormenores del banquete a través de un divertido video en sus redes sociales.
El cortometraje casero, filmado por el propio guardameta del Aston Villa, inicia con el marplatense acercándose a las parrillas para evaluar el menú de la noche.
“A ver qué tenemos hoy, Dieguito”, arranca diciendo el arquero, apuntando la cámara hacia Diego Iacovone, el histórico y querido chef de la Selección Argentina. Sin dudarlo, el cocinero empezó a desplegar las joyas de la noche ante la lente: “Asado de tira, vacío, la parte fina, choricito...”.
Tentado por el impresionante aspecto de la carne, el Dibu metió un divertido bocadillo con su clásico sentido del humor: “Todo sin grasa... ¿todo light, no?”. Acto seguido, enfocó otro rincón de la parrilla y acotó entre risas: “Acá hay un poquito de provoleta light”.
La complicidad de Dibu Martínez con el "Nutri" de la Selección Argentina
El momento más desopilante del video ocurrió cuando Martínez divisó al especialista en alimentación del plantel y decidió ponerlo en aprietos frente a los millones de seguidores que seguían la transmisión.
“Acá el nutri, ¿qué dice? ¿Para la nutrición esto está bien?”, dice irónico el arquero. El nutricionista (con una sonrisa nerviosa y entre las risas de los presentes), sentenció: “Mañana hay control... Pero todo bien, todo bien”.
El video no tardó en volverse viral y reflejó, una vez más, el clima de absoluta distensión, alegría y armonía que se respira puertas adentro de la Scaloneta. Con la clasificación en el bolsillo y los objetivos claros, los campeones del mundo recargan energías de la manera que más les gusta: compartiendo la mesa, compartiendo un asado y listos para salir a la cancha.
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