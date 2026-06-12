Real Madrid aceleró en el mercado de pases y tiene casi cerrado a Bernardo Silva

Otro de los factores importantes en la negociación es la presencia de José Mourinho. El entrenador portugués considera que Bernardo puede convertirse en una pieza clave dentro de su proyecto deportivo y habría solicitado expresamente su incorporación. El técnico pretende construir un equipo competitivo desde el primer día y entiende que la experiencia internacional del mediocampista puede aportar equilibrio, creatividad y liderazgo dentro del campo de juego.

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A sus 31 años, Silva mantiene un nivel competitivo elevado y cuenta con una extensa experiencia en torneos de máxima exigencia. Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas y en la zona media del campo lo convierten en un futbolista sumamente versátil. Precisamente esa característica es una de las que más valoran en el cuerpo técnico, que busca incorporar jugadores capaces de adaptarse a diferentes esquemas tácticos.

En caso de concretarse el fichaje, el portugués volverá a compartir equipo con Kylian Mbappé, con quien coincidió durante la recordada temporada 2016/17 en el Mónaco. Aquella campaña marcó el despegue definitivo del delantero francés, mientras que Bernardo iniciaba el camino que posteriormente lo llevaría al Manchester City. Casi una década después, ambos podrían reencontrarse en el Santiago Bernabéu.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2065189465102983535&partner=&hide_thread=false Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026