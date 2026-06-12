Real Madrid aceleró en el mercado de pases y tiene casi cerrado a Bernardo Silva
Tras finalizar su ciclo en Inglaterra, el ex Manchester City habría elegido al club blanco por encima de otras propuestas importantes de España.
El mercado de pases europeo continúa ofreciendo movimientos de alto impacto y uno de los nombres que más ruido genera en las últimas horas es el de Bernardo Silva. El experimentado mediocampista portugués aparece cada vez más cerca de transformarse en refuerzo del Real Madrid, que avanza en las negociaciones para sumar una pieza de jerarquía a su plantel de cara a la próxima temporada.
Las conversaciones entre ambas partes habrían tomado fuerza en los últimos días y el objetivo sería cerrar todos los detalles antes del debut de Portugal en el Mundial 2026. De concretarse la operación, el futbolista se convertiría en una de las incorporaciones más resonantes del fútbol europeo durante este mercado y se sumaría a una lista de movimientos que el club madrileño viene desarrollando para fortalecer diferentes sectores del equipo.
La posible llegada de Bernardo Silva responde a un perfil que el Merengue ha explorado con frecuencia en los últimos años. Se trata de futbolistas con una amplia trayectoria internacional, acostumbrados a competir en la élite y capaces de aportar rendimiento inmediato. Tras cerrar una etapa muy exitosa en el Manchester City, donde fue una de las piezas más valoradas por Pep Guardiola, el portugués considera que es el momento adecuado para afrontar un nuevo desafío en su carrera.
Según trascendió, tanto Barcelona como Atlético de Madrid habían mostrado interés en incorporarlo y mantuvieron conversaciones con su entorno durante las últimas semanas. Sin embargo, la rapidez con la que actuó el conjunto blanco habría sido determinante para inclinar la balanza. Además, el deseo del jugador de regresar a una región más cercana a Portugal después de casi una década en Inglaterra también habría influido en la decisión.
Otro de los factores importantes en la negociación es la presencia de José Mourinho. El entrenador portugués considera que Bernardo puede convertirse en una pieza clave dentro de su proyecto deportivo y habría solicitado expresamente su incorporación. El técnico pretende construir un equipo competitivo desde el primer día y entiende que la experiencia internacional del mediocampista puede aportar equilibrio, creatividad y liderazgo dentro del campo de juego.
A sus 31 años, Silva mantiene un nivel competitivo elevado y cuenta con una extensa experiencia en torneos de máxima exigencia. Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas y en la zona media del campo lo convierten en un futbolista sumamente versátil. Precisamente esa característica es una de las que más valoran en el cuerpo técnico, que busca incorporar jugadores capaces de adaptarse a diferentes esquemas tácticos.
En caso de concretarse el fichaje, el portugués volverá a compartir equipo con Kylian Mbappé, con quien coincidió durante la recordada temporada 2016/17 en el Mónaco. Aquella campaña marcó el despegue definitivo del delantero francés, mientras que Bernardo iniciaba el camino que posteriormente lo llevaría al Manchester City. Casi una década después, ambos podrían reencontrarse en el Santiago Bernabéu.
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