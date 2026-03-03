Muy enojado: Arbeloa liquidó a Franco Mastantuono por su expulsión en Real Madrid
El entrenador interino del Merengue cuestionó la reacción del argentino que derivó en su tarjeta roja ante Getafe y pidió mayor responsabilidad en un momento delicado del equipo.
La caída de Real Madrid frente a Getafe no solo golpeó en lo futbolístico, sino que dejó un foco de conflicto puertas adentro. Luego de la expulsión de Franco Mastantuono, el entrenador interino Álvaro Arbeloa se refirió públicamente al episodio y fue tajante en su análisis.
"Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones", expresó el DT en conferencia de prensa, marcando su postura respecto al comportamiento del joven mediocampista. El incidente tuvo lugar en el cierre del encuentro, cuando el argentino protagonizó un entredicho con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz y terminó viendo la roja directa.
El informe arbitral consignó que el futbolista habría dicho "vaya vergüenza, vaya p... vergüenza", motivo suficiente para la sanción disciplinaria. Mientras abandonaba el campo de juego del Santiago Bernabéu, el público despidió al equipo con silbidos, reflejo del descontento por el rendimiento y el resultado.
Una fecha de suspensión para Franco Mastantuono por la roja en Real Madrid
Arbeloa, más allá de cuestionar la conducta puntual, asumió la responsabilidad colectiva por la derrota y se mostró confiado en revertir el momento adverso. "Nos quedan 36 puntos y nuestro objetivo es sumarlos todos. Después de una derrota, las cosas se ven muy negras, pero esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla", afirmó, intentando transmitir calma en medio de la tormenta deportiva.
El panorama no es sencillo para la Casa Blanca. Además de quedar por detrás del Barcelona en la lucha por el título, el equipo deberá afrontar compromisos exigentes en las próximas semanas, incluyendo la serie de octavos de la Champions League frente al Manchester City y duelos clave en el ámbito doméstico.
En ese escenario, la situación disciplinaria de Mastantuono cobra especial relevancia. El cuerpo técnico espera la resolución oficial sobre la posible sanción, mientras busca que el episodio sirva de aprendizaje para un futbolista joven que, pese a su talento, atraviesa el desafío de adaptarse a la exigencia máxima del fútbol europeo.
