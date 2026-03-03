Muy enojado: Arbeloa liquidó a Franco Mastantuono por su expulsión en Real Madrid

"Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones", expresó el DT en conferencia de prensa, marcando su postura respecto al comportamiento del joven mediocampista. El incidente tuvo lugar en el cierre del encuentro, cuando el argentino protagonizó un entredicho con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz y terminó viendo la roja directa.