Mbappé se postuló para ganar el Balón de Oro: "Siempre me considero el mejor"
En su primera conferencia previa al cruce frente a Inter de Milán, el delantero del Real Madrid no se guardó nada y se postuló sin rodeos para el máximo galardón individual.
Kylian Mbappé no suele andarse con vueltas cuando le ponen un micrófono enfrente y su primera aparición de la temporada en sala de prensa dejó mucha tela para cortar. En la antesala del esperado estreno del Real Madrid por la Champions League frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, el astro francés pisó fuerte y se candidateó directamente para el Balón de Oro: "Hice historia en la competición más importante del mundo del deporte. Pienso que puede ser un buen año para mí", soltó sin tapujos.
El delantero, que viene de coronarse como el máximo goleador en la historia de los Mundiales tras un torneo notable en 2026, reconoció que vestir la camiseta del Merengue magnifica la repercusión de estos premios, aunque remarcó que para él no hay dudas a la hora de evaluarse: "Yo siempre me considero el mejor, pero es algo personal. No pienso que sea un debate que haya que tener".
Kylian Mbappé se postuló para ganar el Balón de Oro: "Siempre me considero el mejor"
En medio de un clima caliente luego del traspié liguero frente al Betis, la figura del seleccionado galo aprovechó la cita para cruzar a quienes lo cuestionan por su sacrificio defensivo. Al ser comparado con nombres como Raphinha o Ousmane Dembélé, contestó con ironía: "Puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que ellos y que tienen que meter más para ser como yo. Hago más cosas que ellos. Es un debate sin fin". Tampoco esquivó el tema sobre la consagración del PSG tras su salida del club: "Sé más que mucha gente sobre fútbol y estoy muy tranquilo. Hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo".
En cuanto a la convivencia con Vinícius Júnior y la química dentro del vestuario, se encargó de bajarle la espuma a los rumores de cortocircuitos. "Estamos en un proceso positivo. No puedo controlar todo lo que se dice, tenemos el mismo objetivo que es ganar títulos", aseguró Mbappé, quien además tuvo palabras de elogio para su nuevo entrenador, José Mourinho, destacando su mentalidad ganadora y su capacidad para encolumnar al grupo.
Con la pelota a punto de rodar en Europa, el artillero dejó en claro que la exigencia no le pesa y que buscará coronar su campaña tanto en lo colectivo como en lo individual. "Firmo meter 30 goles y tener títulos. Pero no voy a parar de marcar, puedes hacer las dos cosas", sentenció.
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