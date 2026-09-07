Mbappé se postuló para ganar el Balón de Oro: "Siempre me considero el mejor"

En medio de un clima caliente luego del traspié liguero frente al Betis, la figura del seleccionado galo aprovechó la cita para cruzar a quienes lo cuestionan por su sacrificio defensivo. Al ser comparado con nombres como Raphinha o Ousmane Dembélé, contestó con ironía: "Puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que ellos y que tienen que meter más para ser como yo. Hago más cosas que ellos. Es un debate sin fin". Tampoco esquivó el tema sobre la consagración del PSG tras su salida del club: "Sé más que mucha gente sobre fútbol y estoy muy tranquilo. Hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo".