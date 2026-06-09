Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez: la postura del Atlético
Real Madrid confirmó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Atlético de Madrid la rechazó y solo aceptaría negociar por la cláusula.
Real Madrid dio un paso fuerte en el mercado de pases y confirmó públicamente que presentó una oferta formal para incorporar a Julián Álvarez, una de las principales figuras del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina.
La noticia se conoció a través de un comunicado oficial emitido por la institución presidida por Florentino Pérez, quien antes de su reelección había adelantado que buscaría concretar un "fichaje galáctico" con una inversión de 150 millones de euros. Finalmente, el elegido fue el exdelantero de River y Manchester City, por quien el club merengue decidió avanzar formalmente.
Atlético Madrid rechazó la oferta por Julián Álvarez
Pese a la magnitud de la propuesta, Atlético de Madrid desestimó la oferta presentada por su clásico rival. Según informó el propio Real Madrid, la entidad rojiblanca agradeció el interés y la propuesta económica, pero dejó en claro que únicamente negociará la salida del futbolista mediante el pago de la cláusula de rescisión establecida en su contrato.
La cifra fijada para liberar al delantero argentino asciende a 500 millones de euros, una diferencia muy abultada respecto de la oferta presentada por el conjunto blanco. Ante este escenario, todo indica que la negociación quedó prácticamente paralizada debido a la distancia económica entre ambas partes.
El comunicado oficial de Real Madrid
La institución madrileña difundió el siguiente comunicado: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez".
"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".
En caso de que la operación avanzara bajo las condiciones exigidas por Atlético Madrid, se convertiría en la transferencia más cara de la historia del fútbol mundial. Por ahora, la postura del club rojiblanco parece inflexible y el futuro de Julián Álvarez seguirá ligado al Metropolitano.
Los números de Julián Álvarez en Atlético Madrid
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