Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez: la postura del Atlético

El comunicado oficial de Real Madrid

La institución madrileña difundió el siguiente comunicado: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez".

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".

En caso de que la operación avanzara bajo las condiciones exigidas por Atlético Madrid, se convertiría en la transferencia más cara de la historia del fútbol mundial. Por ahora, la postura del club rojiblanco parece inflexible y el futuro de Julián Álvarez seguirá ligado al Metropolitano.

Los números de Julián Álvarez en Atlético Madrid