Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en el clásico y se afianzó como líder de La Liga

El Merengue incluso marcó un tercer gol, anulado por offside previo, y contó con varias contras para ampliar la ventaja. El resultado final reflejó la superioridad de los locales, que mostraron solidez y contundencia para quedarse con un triunfo que los deja como cómodos líderes de La Liga.

Formaciones de Real Madrid vs Barcelona por La Liga española

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Barcelona: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Datos de Real Madrid vs. Barcelona

Hora: 12:15

TV: ESPN

Árbitro: César Soto Grado

Estadio: Santiago Bernabéu