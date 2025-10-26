Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en el clásico y se afianzó como líder de La Liga
Con goles de Mbappé y Bellingham, el Merengue superó al coonjunto culé en el Santiago Bernabéu por la fecha 10 de La Liga. Franco Mastantuono no sumó minutos.
El estadio Santiago Bernabéu fue escenario de una nueva edición de El Clásico que cumplió con las expectativas. El Real Madrid se impuso 2-1 ante el Barcelona y reafirmó su condición de líder con 27 puntos, cinco más que su escolta catalán. Franco Mastantuono integró la convocatoria merengue, aunque no ingresó.
Desde el inicio, el conjunto de Xabi Alonso impuso su ritmo ante un Barcelona que intentó dominar con la posesión. El Merengue apostó por transiciones rápidas y verticales que complicaron a la defensa visitante. A los 15 minutos, el árbitro anuló correctamente un penal sancionado a favor del local y un gol de Mbappé por posición adelantada milimétrica.
Inspirado, el francés abrió el marcador a los 22’, tras una gran habilitación de Jude Bellingham y una definición precisa ante Szczsny. El Real Madrid tuvo ocasiones para ampliar la diferencia, pero el arquero polaco sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas.
Cuando el primer tiempo se acercaba al cierre, un error de Arda Güller en la salida permitió al Barça empatar. Pedri presionó, Rashford asistió y Fermín López —de gran presente tras su triplete en Champions— puso el 1-1 parcial. Sin embargo, la reacción visitante duró poco: Vinicius desbordó por la izquierda, Militao bajó de cabeza y Bellingham apareció libre para sellar el 2-1 antes del descanso.
En el complemento, el Real Madrid mantuvo su dominio y dispuso de un penal que pudo liquidar el encuentro, pero Szczsny le adivinó la intención a Mbappé. Barcelona intentó responder, aunque le faltaron ideas y profundidad para inquietar a Lunin. La expulsión de Pedri en los minutos finales terminó por sellar las ilusiones azulgranas.
El Merengue incluso marcó un tercer gol, anulado por offside previo, y contó con varias contras para ampliar la ventaja. El resultado final reflejó la superioridad de los locales, que mostraron solidez y contundencia para quedarse con un triunfo que los deja como cómodos líderes de La Liga.
Formaciones de Real Madrid vs Barcelona por La Liga española
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Barcelona: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
Datos de Real Madrid vs. Barcelona
- Hora: 12:15
- TV: ESPN
- Árbitro: César Soto Grado
- Estadio: Santiago Bernabéu
