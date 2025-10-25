Real Madrid vs. Barcelona por La Liga: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Con la posible inclusión de Franco Mastantuono, se juega este domingo una nueva edición del clásico español.
Con el argentino Franco Mastantuono, Real Madrid recibe este sábado al Barcelona de Lamine Yamal en una nueva edición del clásico español, que en este caso se da en el marco de la fecha 10 de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 12.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El encuentro que paraliza a España tiene varios condimentes especiales. Uno de ellos es que el "Merengue" llega como líder, con apenas dos puntos de ventaja ante el escolta, que justamente es el conjunto culé, por lo que el resultado será clave para la tabla de posiciones.
Otro aspecto que genera expectativas en la Argentina es la presencia o no de Franco Mastantuono, la joven promesa. Encima, enfrente estará nada menos que Lamine Yamal, la estrella del equipo catalán.
En tanto, los dos equipos llevan tras una buena semana en Champios League: Real Madrid le ganó por la mínima a la Juventus, en un duelo de gigantes europeos; mientras que el Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos de Gracia.
En cuanto al clásico, los últimos antecedentes preocupan al conjunto de la capital española: la temporada pasada perdió los cuatro partidos contra Barcelona, incluidas las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España. En presente Liga, el Real perdió solo un partido y fue justamente el derbi madrileño.
Formaciones de Real Madrid vs Barcelona por La Liga española
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Barcelona: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
Datos de Real Madrid vs. Barcelona
- Hora: 12:15
- TV: ESPN
- Árbitro: César Soto Grado
- Estadio: Santiago Bernabéu
