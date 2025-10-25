Real Madrid vs. Barcelona por La Liga: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En cuanto al clásico, los últimos antecedentes preocupan al conjunto de la capital española: la temporada pasada perdió los cuatro partidos contra Barcelona, incluidas las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España. En presente Liga, el Real perdió solo un partido y fue justamente el derbi madrileño.

Formaciones de Real Madrid vs Barcelona por La Liga española

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Barcelona: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Datos de Real Madrid vs. Barcelona

Hora: 12:15

TV: ESPN

Árbitro: César Soto Grado

Estadio: Santiago Bernabéu