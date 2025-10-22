Real Madrid venció a Juventus y mantiene puntaje ideal en la Champions League

En un encuentro parejo disputado en el Santiago Bernabéu, Jude Bellingham volvió a ser decisivo para el Real Madrid, que venció 1-0 a Juventus por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El mediocampista inglés rompió la paridad a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de una gran jugada colectiva que selló con una precisa definición al palo derecho.