Real Madrid venció a Juventus y mantiene puntaje ideal en la Champions League
Jude Bellingham marcó el único tanto del encuentro y el Merengue alcanzó su tercera victoria seguida en la Champions League, liderando su grupo con nueve puntos.
En un encuentro parejo disputado en el Santiago Bernabéu, Jude Bellingham volvió a ser decisivo para el Real Madrid, que venció 1-0 a Juventus por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El mediocampista inglés rompió la paridad a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de una gran jugada colectiva que selló con una precisa definición al palo derecho.
El equipo dirigido por Xabi Alonso volvió a mostrar solidez y control en el juego, confirmando su condición de candidato. Con esta victoria, el Merengue acumula nueve puntos sobre nueve posibles, y comparte el liderazgo del torneo con PSG, Bayern Múnich, Inter y Arsenal, los otros equipos que mantienen puntaje ideal.
Jude Bellingham marcó el único tanto del Real Madrid:
Franco Mastantuono tuvo minutos y Juventus no levanta
El juvenil argentino Franco Mastantuono ingresó a los 40 minutos del complemento y volvió a dejar una buena impresión en el poco tiempo que estuvo en cancha, participando activamente en las últimas jugadas del partido.
Por su parte, Juventus continúa sin encontrar regularidad en el certamen europeo: apenas suma dos unidades y sigue sin victorias, lo que complica su panorama en el grupo. En la próxima fecha, el Real Madrid visitará a Liverpool en un duelo de alto voltaje, mientras que la Vecchia Signora buscará su primer triunfo al recibir a Sporting Lisboa en Turín.
Real Madrid vs. Juventus: probables formaciones
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
- Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.
Real Madrid vs. Juventus: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Árbitro: Slavko Vincic (SVN).
- VAR: Bastian Dankert (ALE).
- TV: Fox Sports y Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario