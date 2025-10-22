Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Juventus
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Real Madrid vs. Juventus por la Champions League 2025/26.
En el marco de la tercera jornada de la Champions League 2025/26, Real Madrid y Juventus se medirán este miércoles a partir de las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro promete intensidad y jerarquía entre dos históricos del fútbol europeo.
El Merengue comenzó la Champions con dos triunfos contundentes: primero superó 2-1 al Olympique de Marsella en un partido complicado y luego goleó 5-0 al Kairat de Kazajistán, mostrando todo su poder ofensivo. Con seis puntos sobre seis posibles, el madrileño lidera su grupo y se consolida como candidato firme al título.
La Vecchia Signora, en cambio, no ha podido encontrar regularidad. En sus dos primeras presentaciones igualó 4-4 con Borussia Dortmund y 2-2 frente a Villarreal, dejando escapar ventajas en ambos encuentros. Ese rendimiento lo mantiene en una posición incómoda dentro de la fase de liga, y el duelo en Madrid aparece como una prueba crucial para sus aspiraciones.
Real Madrid vs. Juventus: probables formaciones
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
- Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Juventus
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
