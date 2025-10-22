Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Juventus

La Vecchia Signora, en cambio, no ha podido encontrar regularidad. En sus dos primeras presentaciones igualó 4-4 con Borussia Dortmund y 2-2 frente a Villarreal, dejando escapar ventajas en ambos encuentros. Ese rendimiento lo mantiene en una posición incómoda dentro de la fase de liga, y el duelo en Madrid aparece como una prueba crucial para sus aspiraciones.