Real Madrid vs. Manchester City, por los octavos de Champions League: horario, formaciones y TV
El estadio Santiago Bernabéu será escenario del primer capítulo de una serie que ya se transformó en un clásico moderno. El duelo promete emociones y alto nivel futbolístico.
Real Madrid y Manchester City protagonizarán este miércoles desde las 17:00 uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. El partido de ida se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto español buscará sacar ventaja en una serie que, por antecedentes recientes, se ha convertido en uno de los grandes duelos del fútbol europeo contemporáneo.
La rivalidad entre ambos clubes se ha intensificado en los últimos años, al punto de que esta será la quinta temporada consecutiva en la que se cruzan en una instancia eliminatoria del torneo continental. En ese historial reciente, el Merengue logró imponerse en las dos últimas series, lo que le otorga un pequeño margen de confianza de cara a este nuevo cruce.
Si se analizan todos los enfrentamientos disputados en competiciones organizadas por la UEFA, la paridad es absoluta. A lo largo de 15 partidos oficiales, cada equipo consiguió cinco victorias y además se registraron cinco empates. Sin embargo, el último antecedente favorece al conjunto inglés, que logró imponerse por 2-1 en Madrid durante la sexta jornada de la fase liga de esta misma edición.
El hoy local llegó a esta instancia luego de atravesar un camino más exigente. El equipo español finalizó noveno en la fase inicial del torneo y debió disputar una serie de playoffs para avanzar a los octavos de final. En ese cruce eliminó al Benfica con un marcador global de 3-1, en una llave que también estuvo marcada por el episodio protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius.
A pesar de haber logrado la clasificación, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa afrontará este compromiso con bajas importantes en su plantel. Tres de sus figuras ofensivas no podrán estar presentes: Kylian Mbappé se encuentra recuperándose de un esguince de rodilla, Jude Bellingham sufre una lesión muscular en el muslo y Rodrygo quedó descartado tras sufrir la rotura de ligamento cruzado.
Por su parte, el Manchester City llega a esta instancia con un panorama más favorable desde lo físico y también desde lo deportivo. El equipo dirigido por Pep Guardiola logró avanzar directamente a los octavos tras su desempeño en la fase liga, evitando así la instancia de repechaje que sí tuvo que disputar su rival.
Además, el conjunto inglés atraviesa un momento muy sólido en la temporada. Actualmente ocupa el segundo lugar en la Premier League y acumula una racha de 13 partidos sin conocer la derrota. Ese presente alimenta la confianza de un equipo que ya ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para competir en los escenarios más exigentes.
Los números personales de Guardiola frente al Real Madrid también reflejan una historia particular. El entrenador catalán dirigió 28 partidos contra el conjunto blanco y mantiene un balance favorable con 14 victorias, seis empates y ocho derrotas. Incluso posee un registro llamativo en el propio Bernabéu, donde consiguió siete triunfos como visitante.
Real Madrid vs. Manchester City: probables formaciones
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
- Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.
Real Madrid vs. Manchester City: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
- VAR: Marco Di Bello (ITA).
- TV: Fox Sports y Disney+.
