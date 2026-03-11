Real Madrid vs. Manchester City, por los octavos de Champions League: horario, formaciones y TV

madrid city.jpg

Por su parte, el Manchester City llega a esta instancia con un panorama más favorable desde lo físico y también desde lo deportivo. El equipo dirigido por Pep Guardiola logró avanzar directamente a los octavos tras su desempeño en la fase liga, evitando así la instancia de repechaje que sí tuvo que disputar su rival.

Además, el conjunto inglés atraviesa un momento muy sólido en la temporada. Actualmente ocupa el segundo lugar en la Premier League y acumula una racha de 13 partidos sin conocer la derrota. Ese presente alimenta la confianza de un equipo que ya ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para competir en los escenarios más exigentes.

Los números personales de Guardiola frente al Real Madrid también reflejan una historia particular. El entrenador catalán dirigió 28 partidos contra el conjunto blanco y mantiene un balance favorable con 14 victorias, seis empates y ocho derrotas. Incluso posee un registro llamativo en el propio Bernabéu, donde consiguió siete triunfos como visitante.

Real Madrid vs. Manchester City: probables formaciones

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa .

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. . Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid vs. Manchester City: otros datos

Hora: 17.00.

17.00. Estadio: Santiago Bernabéu.

Santiago Bernabéu. Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Maurizio Mariani (ITA). VAR: Marco Di Bello (ITA).

Marco Di Bello (ITA). TV: Fox Sports y Disney+.