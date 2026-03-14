Récord histórico: Kimi Antonelli consiguió la pole position en el GP de China con apenas 19 años

El Gran Premio de China 2026 quedará grabado en la historia de la Fórmula 1. Kimi Antonelli, con apenas 19 años, 6 meses y 17 días, logró la pole position más joven de todos los tiempos, superando la marca que había establecido Sebastian Vettel en 2008. El piloto italiano, al volante de su Mercedes, marcó un tiempo de 1:32.064 y se ubicó en lo más alto de la clasificación.