Récord histórico: Kimi Antonelli consiguió la pole position en el GP de China con apenas 19 años
El italiano logró un récord en el Gran Premio de China 2026 y dejó atrás la marca de Sebastian Vettel. Mercedes festeja un 1-2 en Shanghái.
El Gran Premio de China 2026 quedará grabado en la historia de la Fórmula 1. Kimi Antonelli, con apenas 19 años, 6 meses y 17 días, logró la pole position más joven de todos los tiempos, superando la marca que había establecido Sebastian Vettel en 2008. El piloto italiano, al volante de su Mercedes, marcó un tiempo de 1:32.064 y se ubicó en lo más alto de la clasificación.
La sesión estuvo marcada por la estrategia y la tensión: mientras Antonelli hacía su vuelta perfecta, su compañero de equipo, George Russell, sufrió problemas técnicos que le impidieron pelear la pole hasta el último momento. Pese a eso, Mercedes aseguró un 1-2 en la parrilla, con Russell en segundo lugar y un sólido Lewis Hamilton tercero, seguido por Charles Leclerc en cuarto.
El joven piloto italiano no solo logró su primera pole en un Gran Premio clásico, sino que también dejó en claro que la nueva generación de la F1 está lista para dominar. Tras la clasificación, Hamilton lo elogió y reconoció su enorme talento y proyección a futuro.
Detrás de los Mercedes, los equipos de McLaren y Ferrari se mostraron competitivos, mientras que Red Bull y Max Verstappen tuvieron un día complicado, lejos de los primeros puestos.
Mañana, cuando se apague el semáforo en Shanghái, Antonelli tendrá la oportunidad de transformar esta histórica pole en su primer gran triunfo en la F1. La expectativa es enorme: ¿será el inicio de una nueva era en la categoría reina del automovilismo?
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario