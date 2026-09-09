Reelección eterna: Cristian Malaspina va por un cuarto mandato en Argentinos tras reforma express del estatuto

El fútbol argentino vuelve a dar muestras de cómo el manejo dirigencial de algunos clubes puede convertirse en un traje a medida de sus propios intereses. En el caso de Argentinos Juniors, la institución de La Paternal se apresta a vivir este miércoles una de las páginas más oscuras de su vida institucional reciente: Cristian Malaspina buscará habilitar su presentación para un cuarto mandato consecutivo mediante una nueva modificación exprés del estatuto del club.