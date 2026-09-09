Reelección eterna: Cristian Malaspina va por un cuarto mandato en Argentinos tras reforma express del estatuto
En medio de denuncias por presuntos negociados en la contratación de jugadores y con una convocatoria de espaldas a los socios, el actual mandamás del club buscará habilitar una nueva reelección.
El fútbol argentino vuelve a dar muestras de cómo el manejo dirigencial de algunos clubes puede convertirse en un traje a medida de sus propios intereses. En el caso de Argentinos Juniors, la institución de La Paternal se apresta a vivir este miércoles una de las páginas más oscuras de su vida institucional reciente: Cristian Malaspina buscará habilitar su presentación para un cuarto mandato consecutivo mediante una nueva modificación exprés del estatuto del club.
La maniobra, lejos de canalizarse a través de los carriles democráticos y transparentes que exige una entidad social y deportiva, tiene todas las características de una jugada de aparato. La iniciativa será tratada durante la tarde en el estadio Malvinas en el marco de una asamblea cuya convocatoria a los socios brilló por su ausencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Sin debate público, sin información previa y con la complicidad del silencio, el oficialismo intenta perpetuarse en el poder barriendo de un plumazo la normativa interna que taxativamente limitaba los mandatos presidenciales a un máximo de dos períodos.
Polémica en Argentinos Juniors por la reelección eterna de Cristian Malaspina
La desesperación de Malaspina por eternizarse en el sillón presidencial no responde a un proyecto deportivo superador, sino a la imperiosa necesidad de resguardarse judicial y políticamente.
Por lo bajo y en la más estricta intimidad, el propio dirigente confiesa los verdaderos motivos de su permanencia: necesita seguir atornillado a su cargo para blindar los oscuros negocios y las múltiples denuncias por presuntas irregularidades en las contrataciones de futbolistas que salpican su gestión.
Mientras el estatuto de Argentinos Juniors se debilita para satisfacer ambiciones personales, los socios quedan rehenes de una dirigencia que prefiere dinamitar la institucionalidad del histórico "Semillero del Mundo" con el único fin de garantizar su propia impunidad.
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