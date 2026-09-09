Boca pierde a Álvaro Montero: el arquero debió viajar a Colombia por un doloroso motivo
El colombiano recibió autorización del club para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su abuela y su presencia frente al Ferroviario quedó en duda.
Boca atraviesa horas de festejo por el triunfo frente a San Pablo, pero también debe comenzar a definir rápidamente su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026. En ese contexto, apareció una situación que modifica los planes de Rodolfo Arruabarrena para el encuentro ante Central Córdoba: Álvaro Montero viajó a Colombia luego del fallecimiento de su abuela y, por el momento, no existe certeza sobre su regreso a la Argentina.
El arquero recibió la autorización del club para trasladarse a su país natal y acompañar a sus familiares en este momento personal. La decisión se produjo después de la victoria 1-0 sobre los brasileños por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, partido en el que el guardameta tuvo una actuación importante y consiguió mantener nuevamente el arco en cero.
La situación familiar del colombiano fue explicada por Arruabarrena después del encuentro, cuando el entrenador fue consultado por el rendimiento del guardameta. El técnico destacó su actuación y, al mismo tiempo, confirmó que el club le había permitido regresar a Colombia.
El tiempo juega en contra de Álvaro Montero
La principal incógnita pasa ahora por saber cuándo estará nuevamente en Buenos Aires: el Xeneize enfrentará al Ferroviario el próximo viernes a las 21.30, por la novena fecha del Clausura, en La Bombonera. La cercanía entre ambos partidos hace que el margen para el regreso de Montero sea muy reducido.
Por ese motivo, todo indica que Leandro Brey tendría grandes posibilidades de ocupar el arco. La situación podría modificar parcialmente la formación alternativa que Arruabarrena tenía pensada para afrontar el compromiso del campeonato. El cuerpo técnico deberá esperar para conocer la evolución de la situación y determinar si finalmente Montero consigue regresar a tiempo.
La planificación también contempla el próximo compromiso internacional: también deberá viajar a Brasil para disputar la revancha contra San Pablo el martes a las 21.30 en el Morumbí. En ese sentido, una de las posibilidades es que Montero pueda reincorporarse a la delegación para ese partido, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cómo será su regreso.
Montero empieza a consolidarse en el arco de Boca
Después de algunas dudas iniciales, Montero empezó a ofrecer actuaciones cada vez más firmes y a ganar protagonismo bajo los tres palos. Su rendimiento ante San Pablo fue una nueva muestra de esa evolución. El equipo brasileño tuvo situaciones durante el partido y el arquero respondió cuando fue necesario para sostener el cero.
De esa manera, alcanzó su sexta valla invicta con la camiseta de Boca, una estadística que refleja su creciente importancia. El colombiano también tuvo intervenciones decisivas en partidos anteriores. Algunas de sus atajadas fueron determinantes para que el equipo consiguiera resultados positivos, como ocurrió ante Lanús. Además, fue protagonista en la definición por penales frente a Vélez por la Copa Argentina, instancia en la que terminó siendo una de las figuras de Boca.
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