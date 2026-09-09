Boca pierde a Álvaro Montero: el arquero debió viajar a Colombia por un doloroso motivo

La planificación también contempla el próximo compromiso internacional: también deberá viajar a Brasil para disputar la revancha contra San Pablo el martes a las 21.30 en el Morumbí. En ese sentido, una de las posibilidades es que Montero pueda reincorporarse a la delegación para ese partido, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cómo será su regreso.

Montero empieza a consolidarse en el arco de Boca

Después de algunas dudas iniciales, Montero empezó a ofrecer actuaciones cada vez más firmes y a ganar protagonismo bajo los tres palos. Su rendimiento ante San Pablo fue una nueva muestra de esa evolución. El equipo brasileño tuvo situaciones durante el partido y el arquero respondió cuando fue necesario para sostener el cero.

De esa manera, alcanzó su sexta valla invicta con la camiseta de Boca, una estadística que refleja su creciente importancia. El colombiano también tuvo intervenciones decisivas en partidos anteriores. Algunas de sus atajadas fueron determinantes para que el equipo consiguiera resultados positivos, como ocurrió ante Lanús. Además, fue protagonista en la definición por penales frente a Vélez por la Copa Argentina, instancia en la que terminó siendo una de las figuras de Boca.