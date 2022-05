Parece chiste: la insólita pregunta que le hicieron a Scaloni sobre la Reina Isabel

Con cara de sorpresa, Scaloni accedió: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía que lo que me contás...", dijo el entrenador de la Selección argentina, quien después eligió pasar de página rápidamente.

"Es fútbol esto y... la felicito, ¿70 años? Perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca", agregó Scaloni, a quien la pregunta lo tomó totalmente por sorpresa, porque se trató de una de las primeras de la conferencia de prensa, la última antes del partido entre la Selección argentina e Italia.

https://twitter.com/TyCSports/status/1531699902371475456 Bueno, acá está la pregunta más insólita para Scaloni en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/zvBGbcq8te — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2022