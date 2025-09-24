Renato Gaúcho renunció en Fluminense: "Con las redes sociales, el fútbol se acabó"

fluminense lanus

El DT insistió en que el fenómeno actual de críticas permanentes está destruyendo el espíritu competitivo: “Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganas, recibís elogios; cuando perdés, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. Está casi acabado. Esa es mi opinión”.

Su salida se dio en un contexto de alto impacto: el Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, logró un empate histórico con gol de Dylan Aquino y dejó en el camino al anteúltimo campeón de la Copa Libertadores. El triunfo no solo le dio un lugar entre los cuatro mejores del torneo, sino que además precipitó la partida de un entrenador que eligió marcharse con un mensaje contundente sobre el presente y el futuro del fútbol.