Lanús avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Fluminense en el Maracaná
El Granate dio el golpe cómo visitante y se metió entre los mejores cuatro equipos de la competencia: todos los detalles.
Lanús logró una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 ante Fluminense en el Maracaná, luego de haber ganado 1-0 en la ida en la Fortaleza. Con este resultado, el conjunto del sur de Buenos Aires se asegura un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo, y ahora enfrentará al ganador del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima de Perú.
El partido comenzó con una sorpresa en el primer tiempo, cuando Fluminense se adelantó en el marcador a los 18 minutos con un golazo de Agustín Canobbio, quien ejecutó una increíble pirueta para vencer al arquero. El gol del brasileño encendió las alarmas en el conjunto argentino, que se vio superado en varios pasajes de la primera mitad. Sin embargo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no perdió la compostura.
Ya en el segundo tiempo, el elenco visitante salió con más determinación y a los 23 minutos llegó el gol del empate. Dylan Aquino, con un remate preciso y potente, colocó el balón en el fondo de la red para devolver la tranquilidad a los hinchas de Lanús. El tanto de Aquino, que dejó sin reacción al arquero de Fluminense, fue clave para que el Granate consiguiera el objetivo de clasificar. El marcador no se movió más y, con el 1-1, Lanús hizo valer su ventaja obtenida en la ida y logró el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Agustín Canobbio y una tremenda pirueta para que Fluminense iguale la serie en Brasil:
Dylan Aquino igualó el encuentro para el Granate:
