Lanús avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Fluminense en el Maracaná

Ya en el segundo tiempo, el elenco visitante salió con más determinación y a los 23 minutos llegó el gol del empate. Dylan Aquino, con un remate preciso y potente, colocó el balón en el fondo de la red para devolver la tranquilidad a los hinchas de Lanús. El tanto de Aquino, que dejó sin reacción al arquero de Fluminense, fue clave para que el Granate consiguiera el objetivo de clasificar. El marcador no se movió más y, con el 1-1, Lanús hizo valer su ventaja obtenida en la ida y logró el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.