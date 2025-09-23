Incidentes en Brasil: represión policial a hinchas de Lanús y suspensión momentánea del partido con Fluminense

Demora y tensión en la Copa Sudamericana

Según lo trascendido en el estadio, la intervención policial comenzó poco antes de que los equipos regresaran al campo de juego. Las imágenes mostraron corridas, forcejeos y el uso de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. La situación encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en los propios futbolistas, que aguardaron la reanudación en los vestuarios mientras se intentaba garantizar la seguridad de los simpatizantes. Lanús, que había viajado con una numerosa delegación de hinchas, vivió momentos de máxima tensión en el Maracaná.