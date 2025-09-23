Incidentes en Brasil: represión policial a hinchas de Lanús y suspensión momentánea del partido con Fluminense
La policía intervino en la tribuna visitante durante el entretiempo y el partido entre Fluminense y Lanús quedó demorado. El local ganaba 1-0 en el Maracaná.
El encuentro entre Fluminense y Lanús, correspondiente a la Copa Sudamericana, se vio interrumpido en Brasil a raíz de incidentes en la tribuna visitante. Durante el entretiempo, efectivos de seguridad brasileños reprimieron a los hinchas del Granate, lo que derivó en escenas de violencia y generó gran preocupación. Como consecuencia de los disturbios, el inicio del segundo tiempo fue demorado hasta que la situación se normalizara. En ese momento, Fluminense se imponía 1-0 en el marcador.
Demora y tensión en la Copa Sudamericana
Según lo trascendido en el estadio, la intervención policial comenzó poco antes de que los equipos regresaran al campo de juego. Las imágenes mostraron corridas, forcejeos y el uso de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. La situación encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en los propios futbolistas, que aguardaron la reanudación en los vestuarios mientras se intentaba garantizar la seguridad de los simpatizantes. Lanús, que había viajado con una numerosa delegación de hinchas, vivió momentos de máxima tensión en el Maracaná.
