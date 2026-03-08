Repechaje del Mundial 2026: cuándo se juega, qué selecciones participan y a qué grupos irán
En la fecha FIFA de marzo se disputarán los repechajes para el Mundial 2026. UEFA define cuatro cupos y el resto del mundo dos. Días, horarios y grupos.
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, pero aún restan definirse seis selecciones. Durante la fecha FIFA de marzo se disputarán los repechajes de UEFA y del resto del mundo que otorgarán los últimos boletos y definirán en qué grupos jugará cada clasificado.
A poco más de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, todavía quedan seis lugares disponibles para completar el cuadro de selecciones que disputarán el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Esos cupos se definirán durante la fecha FIFA de marzo con los repechajes continentales. En el caso de la UEFA se otorgarán cuatro boletos, mientras que el resto del mundo tendrá dos plazas en juego.
El formato europeo contará con 16 selecciones divididas en cuatro llaves. Cada una tendrá semifinales y una final a partido único, de donde saldrá un clasificado por zona. Por su parte, el repechaje intercontinental reunirá a seis selecciones. Las cuatro peor ubicadas en el ranking FIFA jugarán una semifinal y los ganadores enfrentarán luego a los dos mejores ubicados, que esperan directamente en la final por un lugar en el Mundial.
Repechaje UEFA: partidos, horarios y grupos del Mundial
En la primera llave, Italia enfrentará a Irlanda del Norte y Gales se medirá con Bosnia. Ambos partidos se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16.45 (hora de Argentina). Los ganadores disputarán la final en Gales o Bosnia y el clasificado irá al Grupo B del Mundial.
La segunda llave tendrá los cruces entre Ucrania y Suecia, junto con Polonia frente a Albania. También se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16.45. El vencedor de esta zona integrará el Grupo F. En la tercera llave, Turquía se enfrentará a Rumania el 26 de marzo a las 14.00, mientras que Eslovaquia jugará contra Kosovo a las 16.45. El equipo que avance al Mundial ocupará un lugar en el Grupo D.
La cuarta llave tendrá a Dinamarca frente a Kosovo y a República Checa contra Irlanda. Ambos encuentros se disputarán el jueves 26 de marzo a las 16.45. El ganador de esta llave se sumará al Grupo A del Mundial.
Repechaje intercontinental: las selecciones que buscan los últimos cupos
En el repechaje del resto del mundo participarán seis selecciones. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA disputarán las semifinales. El primer cruce enfrentará a Nueva Caledonia contra Jamaica, el 26 de marzo a las 23.00 en el Akron Stadium de México. En el segundo partido, Bolivia se medirá ante Surinam el 26 de marzo a las 20.00 en el Estadio BBVA Bancomer. En las finales esperan República Democrática del Congo, que jugará contra el ganador del primer partido, e Irak, que se medirá con el vencedor del segundo.
En cuanto a los grupos del Mundial, el ganador del Repechaje A integrará el Grupo K, mientras que el del Repechaje B se sumará al Grupo I. Todas las finales, tanto de UEFA como del repechaje intercontinental, se disputarán el martes 31 de marzo, con horario a confirmar.
