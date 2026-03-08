Repechaje del Mundial 2026: cuándo se juega, qué selecciones participan y a qué grupos irán

La cuarta llave tendrá a Dinamarca frente a Kosovo y a República Checa contra Irlanda. Ambos encuentros se disputarán el jueves 26 de marzo a las 16.45. El ganador de esta llave se sumará al Grupo A del Mundial.

Repechaje intercontinental: las selecciones que buscan los últimos cupos

En el repechaje del resto del mundo participarán seis selecciones. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA disputarán las semifinales. El primer cruce enfrentará a Nueva Caledonia contra Jamaica, el 26 de marzo a las 23.00 en el Akron Stadium de México. En el segundo partido, Bolivia se medirá ante Surinam el 26 de marzo a las 20.00 en el Estadio BBVA Bancomer. En las finales esperan República Democrática del Congo, que jugará contra el ganador del primer partido, e Irak, que se medirá con el vencedor del segundo.

En cuanto a los grupos del Mundial, el ganador del Repechaje A integrará el Grupo K, mientras que el del Repechaje B se sumará al Grupo I. Todas las finales, tanto de UEFA como del repechaje intercontinental, se disputarán el martes 31 de marzo, con horario a confirmar.