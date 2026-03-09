Sorpresa: Irak pidió a la FIFA suspender su repechaje rumbo al Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/football360au/status/2030826152252649796&partner=&hide_thread=false Aussie coach Graham Arnold has called on FIFA to save Iraq's World Cup dream



Arnie is stuck in Dubai and his players in their homeland ahead of their biggest match in 40 years.



This is what he wants FIFA to do about it: https://t.co/qMnxpXCQOX pic.twitter.com/94bhAvJm7E — Football360.com.au (@football360au) March 9, 2026

A la crisis de transporte se suman problemas burocráticos que complican aún más el panorama. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico todavía no obtuvieron las visas necesarias para ingresar a México ni a Estados Unidos, país donde estaba previsto realizar una concentración previa en la ciudad de Houston como parte de la preparación para el repechaje.

Ante este panorama, la federación iraquí presiona para que la FIFA tome una decisión en los próximos días y defina el futuro del partido. La urgencia responde a la necesidad de reorganizar el calendario y evitar que el equipo quede en desventaja deportiva frente a su rival.

En paralelo, existe otro elemento que podría modificar por completo el escenario clasificatorio. En caso de que Irán decida retirarse del Mundial debido a la guerra, Irak aparece como el principal candidato a ocupar ese lugar, ya que es el equipo mejor ubicado en el ranking de la Confederación Asiática de Fútbol entre los seleccionados que aún no obtuvieron su boleto. Mientras tanto, el futuro del repechaje permanece rodeado de incertidumbre.