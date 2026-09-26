República Checa vs. Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

Por su parte, Croacia también estrenará entrenador en esta edición del certamen. Tras la salida de Zlatko Dalic, el seleccionado estará dirigido nuevamente por Slaven Bilic, quien iniciará su segunda etapa al frente del combinado balcánico. El técnico había conducido al equipo entre 2006 y 2012 y ahora tendrá su primer compromiso oficial ante República Checa.