República Checa vs. Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
El seleccionado croata, con Slaven Bilic haciendo su estreno como DT, arranca su camino en el certamen ante República Checa.
República Checa y Croacia se miden este sábado, desde las 15:45 (hora argentina), en el Fortuna Arena de Praga, por la primera fecha del Grupo A3 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro será televisado por Disney+.
El conjunto checo afronta una nueva etapa con Santi Denia como entrenador, quien asumió el cargo luego del Mundial 2026. La selección regresa a la Liga A del certamen tras conseguir el ascenso en la edición anterior y buscará comenzar con una victoria como local.
Por su parte, Croacia también estrenará entrenador en esta edición del certamen. Tras la salida de Zlatko Dalic, el seleccionado estará dirigido nuevamente por Slaven Bilic, quien iniciará su segunda etapa al frente del combinado balcánico. El técnico había conducido al equipo entre 2006 y 2012 y ahora tendrá su primer compromiso oficial ante República Checa.
El duelo será el primero de los dos enfrentamientos que protagonizarán ambos seleccionados durante la fase de grupos. Luego volverán a medirse el 15 de noviembre, esta vez en territorio croata. El grupo lo completan Inglaterra y España, que también juegan este sábado en Wembley.
Formaciones de República Checa vs. Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- República Checa: Lukas Hornicek; Vladimir Coufal, Ladislav Krejci, Martin Vitik, Jiri Slama; Michal Sadilek, Lukas Cerv; Lukas Ambros, Pavel Sulc, Adam Karabec; Adam Hlozek. DT: Santi Denia.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Igor Matanovic. DT: Slaven Bilic.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Fortuna Arena de Praga.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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