Turquía vs. Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

Italia, por su parte, afronta esta edición de la Liga de las Naciones con Roberto Mancini nuevamente al frente del seleccionado. El elenco italiano comenzó su participación en el grupo ante Bélgica y ahora tendrá que afrontar una exigente seguidilla de partidos. Después de visitar a Turquía, se medirá con Francia el 2 de octubre y volverá a enfrentarse con el conjunto turco el 5 de octubre, esta vez como local.