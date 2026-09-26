Turquía vs. Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
La "Azzurra" viene de caer ante Bélgica en su estreno, por lo que intentará recuperarse ante Turquía, que también perdió frente a Francia.
Turquía e Italia se enfrentan este lunes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Kocaeli Stadyumu, por la segunda fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA. Ambos seleccionados buscarán recuperarse luego de comenzar el certamen con una derrota: el conjunto turco cayó ante Francia, mientras que la "Azzurra" perdió frente a Bélgica.
El seleccionado de Turquía, dirigido por Vincenzo Montella, intentará hacerse fuerte como local después del traspié ante Francia. El equipo cuenta con Arda Güler como una de sus principales figuras y atraviesa una etapa de renovación, con el objetivo de consolidarse entre los equipos competitivos de Europa.
Italia, por su parte, afronta esta edición de la Liga de las Naciones con Roberto Mancini nuevamente al frente del seleccionado. El elenco italiano comenzó su participación en el grupo ante Bélgica y ahora tendrá que afrontar una exigente seguidilla de partidos. Después de visitar a Turquía, se medirá con Francia el 2 de octubre y volverá a enfrentarse con el conjunto turco el 5 de octubre, esta vez como local.
Formaciones de Turquía vs. Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Salih Ozcan, Orkun Kokcu; Arda Guler, Oguz Aydin, Kerem Akturkoglu; Baris Alper Yilmaz. DT: Vincenzo Montella.
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Giovanni Coppola, Riccardo Calafiori; Niccolo Barella, Matteo Romano, Sandro Tonali; Nicolo Cambiaghi, Pio Esposito, Moise Kean. DT: Roberto Mancini.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Kocaeli Stadyumu.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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