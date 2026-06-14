República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Checa y Sudáfrica, que perdieron en el debut, se miden en Atlanta con el objetivo de levantar cabeza luego de un estreno adverso. Descubrí todos los detalles en la nota.
República Checa y Sudáfrica juegan este jueves, desde las 13 (hora de Argentina), por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.
El partido, que se juega en Atlanta, podrá verse en vivo a través de DSports y se presenta como determinante para ambos, luego de un arranque adverso que los deja obligados a reaccionar para seguir con vida en el torneo.
El conjunto africano llega tras un debut complicado, marcado por la derrota ante México y las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane que condicionaron el desarrollo del encuentro. En tanto, la República Checa tampoco logró sumar en su presentación y va en busca de la recuperación luego de la caída ante Corea del Sur.
El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia y tiene como mejor antecedente moderno su participación en Alemania 2006, cuando alcanzó la fase de grupos sin lograr avanzar. Históricamente, como Checoslovaquia, sí llegó a instancias decisivas, con un subcampeonato en 1934 y otra final en 1962.
Sudáfrica, por su parte, afronta su tercera participación mundialista. Su mejor actuación se dio como anfitrión en 2010, cuando no logró superar la fase de grupos, aunque dejó una imagen recordada por el triunfo ante Francia. En sus otras presentaciones (1998 y 2002), también quedó eliminada en primera ronda.
Formaciones de Chequia vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Souek, Sojka, Zelený; Šulc, Provod; Schick. DT: Miroslav Koubek.
Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster. DT: Hugo Broos.
Horario y televisación
- Hora: 13.00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Estadio Atlanta
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