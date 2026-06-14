República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia y tiene como mejor antecedente moderno su participación en Alemania 2006, cuando alcanzó la fase de grupos sin lograr avanzar. Históricamente, como Checoslovaquia, sí llegó a instancias decisivas, con un subcampeonato en 1934 y otra final en 1962.

Sudáfrica, por su parte, afronta su tercera participación mundialista. Su mejor actuación se dio como anfitrión en 2010, cuando no logró superar la fase de grupos, aunque dejó una imagen recordada por el triunfo ante Francia. En sus otras presentaciones (1998 y 2002), también quedó eliminada en primera ronda.

Formaciones de Chequia vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Souek, Sojka, Zelený; Šulc, Provod; Schick. DT: Miroslav Koubek.

Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster. DT: Hugo Broos.

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