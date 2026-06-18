Alerta en Austria antes de jugar con Argentina: un jugador podría perderse el resto del Mundial 2026
Stefan Posch sufrió un fuerte golpe en la mandíbula ante Jordania y podría ser baja para Austria frente a la Argentina en la Copa del Mundo.
Austria encendió las alarmas a pocos días del duelo frente a la Selección Argentina por el Mundial 2026. El futbolista Stefan Posch sufrió un fuerte golpe en la mandíbula durante el triunfo ante Jordania y los estudios médicos determinarán si puede continuar en el torneo.
El seleccionado comenzó su participación con una victoria por 3-1 sobre Jordania, pero la celebración quedó opacada por la situación física de Posch. El lateral derecho del seleccionado europeo sufrió un fuerte choque con Odeh Al-Fakhouri durante el encuentro y terminó el partido con importantes molestias en la mandíbula. La preocupación del cuerpo médico pasa por una posible fractura que podría dejarlo afuera de lo que resta de la Copa del Mundo.
El médico de la selección austríaca, Michael Fiedler, se mostró prudente al referirse al estado del futbolista. "Tiene dolor en la mandíbula inferior izquierda. Está de buen ánimo. Está previsto realizar una tomografía y, después del TAC, podremos dar una valoración más precisa", explicó. Los resultados de los estudios serán determinantes para saber si Posch podrá estar disponible el próximo lunes, cuando Austria se mida con la Selección Argentina en Dallas.
En caso de confirmarse la baja de Posch, el entrenador Ralf Rangnick deberá modificar una estructura que ya sufrió una pérdida importante antes del inicio del torneo. La principal alternativa para ocupar el lateral derecho sería Konrad Laimer. El futbolista del Bayern Múnich fue titular en el debut ante Jordania, aunque se desempeñó como volante central. Un eventual retroceso a la defensa obligaría a reorganizar el mediocampo, donde Paul Wanner aparece como uno de los candidatos para ingresar.
La situación se suma a la ausencia confirmada de Christoph Baumgartner, una de las figuras del equipo. El jugador del RB Leipzig sufrió una lesión en el muslo derecho durante un amistoso previo al Mundial y ya quedó descartado para el compromiso frente a Argentina.
Austria basa gran parte de su propuesta futbolística en una presión alta e intensa, un estilo que exige un importante desgaste físico. Por ese motivo, el cuerpo técnico monitorea especialmente la recuperación de varios futbolistas, entre ellos Marcel Sabitzer, uno de los que más esfuerzo realizó en el estreno mundialista.
La Selección Argentina, que viene de golear 3-0 a Argelia con un hat-trick de Lionel Messi, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, en un encuentro que puede resultar clave para la definición del Grupo J.
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