Alerta en Austria antes de jugar con Argentina: un jugador podría perderse el resto del Mundial 2026

La situación se suma a la ausencia confirmada de Christoph Baumgartner, una de las figuras del equipo. El jugador del RB Leipzig sufrió una lesión en el muslo derecho durante un amistoso previo al Mundial y ya quedó descartado para el compromiso frente a Argentina.

Austria basa gran parte de su propuesta futbolística en una presión alta e intensa, un estilo que exige un importante desgaste físico. Por ese motivo, el cuerpo técnico monitorea especialmente la recuperación de varios futbolistas, entre ellos Marcel Sabitzer, uno de los que más esfuerzo realizó en el estreno mundialista.

La Selección Argentina, que viene de golear 3-0 a Argelia con un hat-trick de Lionel Messi, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, en un encuentro que puede resultar clave para la definición del Grupo J.