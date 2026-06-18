Scaloni evalúa cambios en la Selección Argentina para el cruce ante Austria: cuáles serían

Durante el complemento ante Argelia, el ingreso de Nicolás González modificó el funcionamiento ofensivo del equipo y aportó características diferentes en la presión y el despliegue por las bandas. Por ese motivo, Scaloni evalúa si mantiene la confianza en Almada o apuesta por el futbolista de la Juventus para el encuentro ante los austríacos.

En cambio, en el lateral izquierdo no habría modificaciones. Facundo Medina cumplió una destacada actuación reemplazando al lesionado Nicolás Tagliafico y, pese a la evolución favorable del defensor del Olympique de Lyon, el cuerpo técnico no planea apurar su regreso. Con varios entrenamientos todavía por delante, la Selección Argentina comienza a delinear el equipo para un partido que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

La probable formación de Argentina ante Austria

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.