Scaloni evalúa cambios en la Selección Argentina para el cruce ante Austria: cuáles serían
La Selección Argentina prepara el duelo ante Austria y Lionel Scaloni evalúa modificaciones tras el triunfo sobre Argelia en el Mundial 2026.
Luego de la goleada por 3-0 frente a Argelia, Lionel Scaloni comenzó a planificar el segundo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con varios días de trabajo por delante, el entrenador analiza cambios en distintas líneas y hay tres puestos que siguen abiertos.
La primera variante que estudia el cuerpo técnico aparece en el lateral derecho. Gonzalo Montiel fue titular en el debut, pero Nahuel Molina ingresó en el entretiempo y respondió de buena manera después de superar las molestias físicas que le habían impedido disputar los amistosos previos al Mundial. El futbolista del Atlético de Madrid es una pieza habitual para el entrenador y, ahora que recuperó ritmo de competencia, tiene grandes posibilidades de regresar a la formación inicial frente a Austria.
Otra de las dudas está en el ataque. Lautaro Martínez ocupó un lugar entre los titulares ante Argelia, mientras que Julián Álvarez ingresó en el segundo tiempo y mostró una buena evolución tras la inflamación en el tobillo izquierdo que arrastraba desde las semanas previas al torneo. Con el delantero del Colchonero ya recuperado, el entrenador analiza si devolverle su lugar desde el arranque o mantener a Lautaro, que fue parte del equipo que consiguió una sólida victoria en el debut.
La principal duda futbolística aparece en el sector ofensivo del mediocampo. Thiago Almada fue el elegido para acompañar a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, aunque su rendimiento dejó algunos interrogantes.
Durante el complemento ante Argelia, el ingreso de Nicolás González modificó el funcionamiento ofensivo del equipo y aportó características diferentes en la presión y el despliegue por las bandas. Por ese motivo, Scaloni evalúa si mantiene la confianza en Almada o apuesta por el futbolista de la Juventus para el encuentro ante los austríacos.
En cambio, en el lateral izquierdo no habría modificaciones. Facundo Medina cumplió una destacada actuación reemplazando al lesionado Nicolás Tagliafico y, pese a la evolución favorable del defensor del Olympique de Lyon, el cuerpo técnico no planea apurar su regreso. Con varios entrenamientos todavía por delante, la Selección Argentina comienza a delinear el equipo para un partido que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación a los octavos de final.
La probable formación de Argentina ante Austria
- Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario