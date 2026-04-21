Respaldo total: Beligoy y Rapallini bancaron a Darío Herrera por su labor en el Superclásico

La lectura que hizo Herrera en tiempo real también fue avalada: entendió que el contacto de Blanco no tuvo la intensidad suficiente como para provocar la caída de Martínez Quarta y que el defensor exageró la acción. En ese sentido, desde la estructura arbitral sostienen que no se trató de una infracción sancionable. Este respaldo institucional busca cerrar la polémica, aunque en el entorno del club de Núñez las discusiones continúan.

Como suele ocurrir en partidos de esta magnitud, cada decisión es analizada al detalle y genera interpretaciones diversas. Más allá de las opiniones externas, la postura oficial es contundente: para las principales autoridades del arbitraje argentino, la actuación fue correcta y la decisión de no cobrar penal en la última jugada del Superclásico estuvo bien tomada.