Respaldo total: Beligoy y Rapallini bancaron a Darío Herrera por su labor en el Superclásico
Desde la AFA analizaron el desempeño de Herrera y el VAR y coincidieron en que no hubo penal para River en el cierre del partido ante Boca en el Monumental.
El Superclásico entre River y Boca sigue dejando repercusiones, especialmente por la jugada que generó mayor controversia en el final del encuentro. El contacto entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta desató una ola de opiniones cruzadas, pero desde la cúpula arbitral ya fijaron una postura clara.
A dos días del partido disputado en el estadio Monumental, las máximas autoridades del arbitraje argentino dieron su veredicto. Tanto Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, como Federico Rapallini, gerente técnico, realizaron una evaluación integral del desempeño del juez principal Darío Herrera y del equipo a cargo del VAR, encabezado por Héctor Paletta.
Puertas adentro de la AFA, la calificación fue altamente positiva. Según trascendió en TyC Sports, el arbitraje recibió una puntuación de “8 o 9 puntos”, destacando especialmente la conducción del partido en un contexto de máxima tensión. Uno de los aspectos mejor valorados fue el manejo disciplinario: Herrera mostró un total de diez tarjetas amarillas -seis para River y cuatro para Boca- y logró sostener el control de un encuentro que, por su naturaleza, siempre implica un alto grado de exigencia.
Sin embargo, el foco principal estuvo puesto en la jugada del final, cuando River reclamó un penal por un supuesto empujón dentro del área. Sobre ese punto, tanto Beligoy como Rapallini coincidieron en su interpretación y respaldaron la decisión tomada en el campo de juego. Consideraron que el VAR actuó correctamente al no intervenir, ya que las imágenes disponibles no ofrecían un elemento concluyente que justificara una revisión.
La lectura que hizo Herrera en tiempo real también fue avalada: entendió que el contacto de Blanco no tuvo la intensidad suficiente como para provocar la caída de Martínez Quarta y que el defensor exageró la acción. En ese sentido, desde la estructura arbitral sostienen que no se trató de una infracción sancionable. Este respaldo institucional busca cerrar la polémica, aunque en el entorno del club de Núñez las discusiones continúan.
Como suele ocurrir en partidos de esta magnitud, cada decisión es analizada al detalle y genera interpretaciones diversas. Más allá de las opiniones externas, la postura oficial es contundente: para las principales autoridades del arbitraje argentino, la actuación fue correcta y la decisión de no cobrar penal en la última jugada del Superclásico estuvo bien tomada.
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