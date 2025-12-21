Franco Colapinto reveló su sueño en la Fórmula 1 e hizo una promesa ligada a Boca
De descanso en la Argentina, el piloto habló de su ilusión en la Fórmula 1 y prometió un festejo bien bostero si logra subir al podio.
Luego de una temporada exigente en la Fórmula 1, Franco Colapinto atraviesa un breve receso en el país antes de volver a Europa. Lejos de desconectarse por completo, el piloto argentino ya proyecta lo que será el 2026 y se permite ilusionarse con un salto de rendimiento.
En ese contexto, dejó una declaración que rápidamente se viralizó. Durante un evento, Colapinto confesó cuál será su reacción si logra uno de los grandes objetivos de su carrera. “Cuando haga mi primer podio, cuando suba voy a decir ‘Boooca, Boooca’”, aseguró entre risas.
El vínculo del piloto con Boca viene desde la infancia. Según contó, la pasión fue heredada de su familia. “Mi familia era muy bostera y a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha, y me volví muy fan”, explicó, recordando sus primeros años siguiendo al Xeneize.
La distancia y el calendario europeo hoy le impiden estar presente en La Bombonera, algo que todavía le pesa. “De chiquito iba a todos los partidos, pero ahora estoy complicado porque estoy en Europa y no ir a la cancha es lo que más me duele”, reconoció.
Aun así, el sentimiento aparece en cada rincón del mundo. “Siempre hay un par con la remera de Boca y banderas. No solamente hay de Argentina, también aparecen de Boca”, contó, sorprendido por el acompañamiento de los hinchas en los circuitos.
El calendario que se le viene en la Fórmula 1 a Franco Colapinto
Colapinto tendrá cerca de tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero antes de regresar a Enstone a mediados de ese mes. Allí comenzará la preparación con sesiones de contenido, fotos y material audiovisual junto al equipo Alpine.
El primer gran hito del año será el 23 de enero, cuando se presente oficialmente el A526 en Barcelona. Luego llegarán los ensayos en el Circuito de Catalunya, del 26 al 30, y las pruebas en Bahréin, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.
La temporada de la Fórmula 1 se pondrá en marcha entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne Park, con el Gran Premio de Australia. Allí, Colapinto buscará empezar a acercarse a ese sueño que ya tiene promesa incluida.
