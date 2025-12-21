Franco Colapinto reveló su sueño en la Fórmula 1 e hizo una promesa ligada a Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2002758299028976052?s=20&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO s/cómo se hizo HINCHA DE BOCA y su PROMESA cuando haga su primer podio en la @F1:



"Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan, de chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me… pic.twitter.com/qClGRbqgEU — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 21, 2025

El calendario que se le viene en la Fórmula 1 a Franco Colapinto

Colapinto tendrá cerca de tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero antes de regresar a Enstone a mediados de ese mes. Allí comenzará la preparación con sesiones de contenido, fotos y material audiovisual junto al equipo Alpine.

El primer gran hito del año será el 23 de enero, cuando se presente oficialmente el A526 en Barcelona. Luego llegarán los ensayos en el Circuito de Catalunya, del 26 al 30, y las pruebas en Bahréin, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La temporada de la Fórmula 1 se pondrá en marcha entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne Park, con el Gran Premio de Australia. Allí, Colapinto buscará empezar a acercarse a ese sueño que ya tiene promesa incluida.