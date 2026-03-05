Revelaciones IA: así es como se vería la cancha de Lanús si estuviera techada
Según la IA Gemini, si el estadio de Lanús completara el techado y cerrará las esquinas, podría ganar capacidad al incorporar nuevos sectores para hinchas.
El Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, conocido como La Fortaleza, es un símbolo del sur del conurbano y la casa del Club Atlético Lanús. Inaugurado el 24 de febrero de 1929, arrancó con tribunas de madera y hoy, gracias a una proyección con inteligencia artificial, se puede imaginar completamente techado.
La gran transformación comenzó en los años 90, cuando el club reemplazó las viejas estructuras por tribunas de cemento. Entre 1990 y 2003 se construyeron plateas y cabeceras que cerraron el anillo y le dieron una imagen más moderna.
En la última década sumó palcos, área de prensa, techado en la platea oficial e iluminación LED acorde a estándares internacionales. Con capacidad para casi 47 mil personas, sigue evolucionando y ahora la tecnología permite proyectar cómo podría verse en el futuro.
La IA reveló cómo se vería la cancha de Lanús si estuviera techada
Para avanzar con un techado total en La Fortaleza, el análisis realizado con inteligencia artificial indica que sería necesaria una obra de alta complejidad estructural. La idea es transformar el Estadio Ciudad de Lanús en un recinto completamente cubierto, sin afectar la visibilidad ni la capacidad actual.
La propuesta contempla:
- Cubierta perimetral completa, uniendo las cuatro tribunas en un solo anillo.
- Estructura metálica apoyada en columnas externas para no tapar la visión.
- Uso de policarbonato translúcido en sectores internos para cuidar el césped.
- Cierre de los “codos” para mejorar la acústica y proteger del clima
El presupuesto estimado rondaría entre:
- USD 15 millones y USD 25 millones
- El valor podría aumentar si se opta por un techo retráctil o si es necesario reforzar cimientos.
El plazo total sería de 18 a 24 meses, dividido en:
- Refuerzo y fabricación de estructuras.
- Montaje por etapas, incluso durante el torne.
Qué pasaría con la capacidad
- No se perderían butacas.
- Podría haber un leve aumento de capacidad si se cierran las esquinas.
- El 100% del público quedaría protegido de la lluvia.
Según la proyección con inteligencia artificial, el estadio no solo ganaría en estética, sino también en comodidad y funcionalidad.
