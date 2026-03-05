Revelaciones IA: así es como se vería la cancha de Lanús si estuviera techada

Cubierta perimetral completa , uniendo las cuatro tribunas en un solo anillo.

El presupuesto estimado rondaría entre:

USD 15 millones y USD 25 millones

El valor podría aumentar si se opta por un techo retráctil o si es necesario reforzar cimientos.

El plazo total sería de 18 a 24 meses, dividido en:

Refuerzo y fabricación de estructuras.

Montaje por etapas, incluso durante el torne.

Qué pasaría con la capacidad

No se perderían butacas.

Podría haber un leve aumento de capacidad si se cierran las esquinas.

si se cierran las esquinas. El 100% del público quedaría protegido de la lluvia.

Según la proyección con inteligencia artificial, el estadio no solo ganaría en estética, sino también en comodidad y funcionalidad.