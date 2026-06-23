Revuelo en Francia: hallaron un elemento polémico de Olise antes del duelo con Irak

Mientras algunos usuarios cuestionaron la utilización de este tipo de sustancias por parte de deportistas de alto rendimiento, otros recordaron que no es la primera vez que un futbolista de élite aparece vinculado públicamente al snus. De hecho, varios antecedentes salieron rápidamente a la luz tras conocerse la imagen del casillero del atacante francés.

olise

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2018, cuando Jamie Vardy fue fotografiado con una caja similar antes de un encuentro amistoso entre Inglaterra e Italia. En aquella oportunidad, el delantero inglés habló abiertamente sobre el tema y reconoció su consumo: "Cuando llegué al Leicester comencé a usarlos. Son parches de nicotina que colocas contra tus encías durante aproximadamente 10 minutos. Muchos más futbolistas de lo que la gente cree lo usan, y algunos incluso juegan con ellos durante los partidos", explicó en su momento.

Más allá del ruido mediático, desde la concentración francesa no hubo pronunciamientos oficiales sobre la imagen ni sobre el producto hallado entre las pertenencias de Olise. Sin embargo, la fotografía alcanzó una enorme difusión y volvió a instalar una discusión que aparece periódicamente en el deporte profesional: el uso de productos con nicotina entre los atletas de alto nivel y los límites de su regulación dentro de las distintas competiciones internacionales.