Revuelo en Francia: hallaron un elemento polémico de Olise antes del duelo con Irak
Una fotografía tomada en la previa del encuentro mundialista generó debate al mostrar entre las pertenencias del atacante un producto que está restringido en gran parte de Europa.
Michael Olise atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Convertido en una de las piezas más desequilibrantes de la selección de Francia, el futbolista volvió a captar la atención durante el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por su rendimiento dentro de la cancha. En las horas previas al compromiso frente a Irak por la segunda fecha de la fase de grupos, una imagen difundida desde el vestuario francés provocó una inesperada controversia.
La fotografía mostraba el casillero del jugador perfectamente preparado para el encuentro. Allí podían verse sus botines, la camiseta que utilizaría en el partido, algunos elementos de uso personal y un pequeño recipiente que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Varios observadores identificaron el producto como snus, un tipo de tabaco húmedo originario de Suecia que contiene nicotina y que se consume colocándolo entre la encía y el labio superior durante varios minutos.
A diferencia de los cigarrillos tradicionales, el snus no produce humo, pero sigue siendo un producto asociado al consumo de nicotina. Justamente por ese motivo, su presencia en el vestuario francés generó una fuerte repercusión. El debate creció especialmente porque la comercialización de este producto está prohibida en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Entre las naciones que mantienen restricciones se encuentran Francia, a la que representa internacionalmente Olise, y Alemania, donde actualmente desarrolla su carrera profesional como futbolista del Bayern Múnich. La situación generó numerosas discusiones en plataformas digitales.
Mientras algunos usuarios cuestionaron la utilización de este tipo de sustancias por parte de deportistas de alto rendimiento, otros recordaron que no es la primera vez que un futbolista de élite aparece vinculado públicamente al snus. De hecho, varios antecedentes salieron rápidamente a la luz tras conocerse la imagen del casillero del atacante francés.
Uno de los casos más recordados ocurrió en 2018, cuando Jamie Vardy fue fotografiado con una caja similar antes de un encuentro amistoso entre Inglaterra e Italia. En aquella oportunidad, el delantero inglés habló abiertamente sobre el tema y reconoció su consumo: "Cuando llegué al Leicester comencé a usarlos. Son parches de nicotina que colocas contra tus encías durante aproximadamente 10 minutos. Muchos más futbolistas de lo que la gente cree lo usan, y algunos incluso juegan con ellos durante los partidos", explicó en su momento.
Más allá del ruido mediático, desde la concentración francesa no hubo pronunciamientos oficiales sobre la imagen ni sobre el producto hallado entre las pertenencias de Olise. Sin embargo, la fotografía alcanzó una enorme difusión y volvió a instalar una discusión que aparece periódicamente en el deporte profesional: el uso de productos con nicotina entre los atletas de alto nivel y los límites de su regulación dentro de las distintas competiciones internacionales.
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