Ricardo Gareca no confirmó su futuro en Chile tras perder con Colombia: ¿se va?

Ante la pregunta de si continuaría al mando de La Roja, el entrenador argentino señaló que necesita tiempo para reflexionar: "No tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico".

El técnico se mostró consciente del difícil momento que vive Chile y asumió la responsabilidad: "Soy el responsable". Sin embargo, también recordó que en partidos anteriores el equipo había mostrado señales de mejora: "No se olviden que en el partido anterior nos fuimos aplaudidos. Dimos una respuesta que nos hizo pensar en que podríamos reaccionar".

El presidente de la ANFP respaldó a Ricardo Gareca

Antes del encuentro, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), había expresado su apoyo al entrenador, asegurando que no contemplaban su salida: "No está en los planes desistir de él, hay que seguir apoyando".

El mandatario del fútbol chileno destacó que el proyecto del entrenador argentino tiene una visión a largo plazo, con la inclusión de nuevos jugadores, y pidió paciencia ante los malos resultados. A pesar de este respaldo, la situación de Gareca es incierta.