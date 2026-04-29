Matheus Pereira, el principal foco de la polémica tras el caliente final entre Boca y Cruzeiro
El enganche brasileño quedó en el centro de la escena luego de ser señalado por los jugadores del Xeneize por provocaciones que desataron un cruce tenso tras el partido.
El duelo entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026 terminó con un clima mucho más caliente que el propio desarrollo del juego. La derrota 1-0 del equipo argentino en el Mineirao derivó en un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos, y el nombre que rápidamente quedó en el centro de la polémica fue el de Matheus Pereira.
El mediocampista ofensivo del conjunto brasileño fue apuntado por los jugadores del Xeneize como el principal responsable del descontrol que se produjo tras el pitazo final. Según trascendió, el futbolista habría tenido gestos y palabras provocadoras que encendieron la reacción del plantel argentino, que no tardó en ir a buscarlo dentro del campo de juego.
La escena fue caótica durante varios minutos. Con Leandro Paredes a la cabeza, varios jugadores azul y oro se dirigieron directamente hacia Pereira para recriminarle su actitud. Empujones, discusiones y tensión marcaron un cierre de partido que obligó a la intervención de los cuerpos técnicos y colaboradores para evitar que la situación pasara a mayores.
El propio Claudio Úbeda hizo referencia al episodio en conferencia de prensa, respaldando a sus dirigidos y dejando en claro su postura: ”Quiero valorar el esfuerzo colectivo porque tuvimos mucho orden. La reacción final es lógica cuando perdés y tenes un rival que provoca. Intentamos todos que no pase a mayores”, explicó el entrenador, sugiriendo que la actitud del brasileño fue determinante en la reacción.
¿Quién es Matheus Pereira, la figura de Cruzeiro ante Boca en Brasil?
Se trata de uno de los futbolistas más talentosos del fútbol brasileño actual. Dueño de una zurda técnica y precisa, se desempeña como enganche y es el encargado de generar juego en la Bestia Azul. Además, su personalidad fuerte y su carácter competitivo lo convierten en un jugador que no pasa desapercibido.
A pesar de su actualidad en Brasil, su carrera se desarrolló mayormente en el exterior. Dio sus primeros pasos en el Sporting de Lisboa y luego pasó por clubes como el Nuremberg de Alemania y el West Bromwich Albion de Inglaterra, que adquirió su ficha en 2020. Más tarde, continuó su recorrido en Medio Oriente, donde jugó para Al-Hilal y Al-Wahda, sumando títulos y experiencia.
Recién en 2023 llegó a Cruzeiro, inicialmente a préstamo, antes de que el club decidiera comprar su pase. Desde entonces, se consolidó como una pieza clave del equipo: acumula 24 goles y 29 asistencias en 149 partidos, además de haber sido campeón del torneo estadual Mineiro en 2026. Su influencia dentro del campo es indiscutida, tanto por su capacidad creativa como por su liderazgo.
En el partido ante el club de la Ribera, volvió a ser determinante desde lo futbolístico, participando en la jugada del gol que le dio la victoria a su equipo. Sin embargo, su actuación quedó opacada por lo sucedido después, cuando pasó de figura a protagonista de la polémica.
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