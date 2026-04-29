Matheus Pereira, el principal foco de la polémica tras el caliente final entre Boca y Cruzeiro

¿Quién es Matheus Pereira, la figura de Cruzeiro ante Boca en Brasil?

Se trata de uno de los futbolistas más talentosos del fútbol brasileño actual. Dueño de una zurda técnica y precisa, se desempeña como enganche y es el encargado de generar juego en la Bestia Azul. Además, su personalidad fuerte y su carácter competitivo lo convierten en un jugador que no pasa desapercibido.

A pesar de su actualidad en Brasil, su carrera se desarrolló mayormente en el exterior. Dio sus primeros pasos en el Sporting de Lisboa y luego pasó por clubes como el Nuremberg de Alemania y el West Bromwich Albion de Inglaterra, que adquirió su ficha en 2020. Más tarde, continuó su recorrido en Medio Oriente, donde jugó para Al-Hilal y Al-Wahda, sumando títulos y experiencia.

matheus pereira paredes

Recién en 2023 llegó a Cruzeiro, inicialmente a préstamo, antes de que el club decidiera comprar su pase. Desde entonces, se consolidó como una pieza clave del equipo: acumula 24 goles y 29 asistencias en 149 partidos, además de haber sido campeón del torneo estadual Mineiro en 2026. Su influencia dentro del campo es indiscutida, tanto por su capacidad creativa como por su liderazgo.

En el partido ante el club de la Ribera, volvió a ser determinante desde lo futbolístico, participando en la jugada del gol que le dio la victoria a su equipo. Sin embargo, su actuación quedó opacada por lo sucedido después, cuando pasó de figura a protagonista de la polémica.