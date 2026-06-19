Riquelme eligió al lateral derecho para reforzar Boca: Leandro Lozano, a un paso
El conjunto de la Ribera alcanzó un entendimiento con Argentinos Juniors y se quedó con el lateral uruguayo de 27 años.
Boca continúa avanzando en la conformación del plantel para la segunda parte de la temporada y ya tiene cerrado a su primer refuerzo desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes. Luego de varias conversaciones entre los dirigentes involucrados, el club de la Ribera llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors para incorporar a Leandro Lozano, uno de los futbolistas más destacados del equipo de La Paternal durante el último semestre.
La búsqueda de un lateral derecho se había convertido en una prioridad para el cuerpo técnico. Apenas asumió, el "Vasco" comenzó a delinear el plantel con el que pretende afrontar los próximos compromisos y tomó algunas decisiones importantes respecto a jugadores que ocupaban esa posición.
Marcelo Weigandt y Juan Barinaga fueron informados de que no entrarían en los planes para el futuro inmediato, por lo que la dirigencia aceleró las negociaciones para sumar una alternativa de jerarquía en ese sector.
Leandro Lozano quedó a un paso de ser nuevo jugador de Boca
Finalmente, el elegido fue Lozano, quien logró consolidarse como una pieza fundamental en Argentinos Juniors. El defensor uruguayo, de 27 años, fue titular habitual en el equipo dirigido por Nicolás Diez y mostró un rendimiento sostenido que despertó el interés de varios clubes. El Xeneize terminó imponiéndose en la disputa y cerró una operación que rondará los 3,5 millones de dólares.
Una vez completados los trámites correspondientes, el futbolista rubricará un contrato por tres años. La llegada del uruguayo también responde a una idea futbolística específica del entrenador. Arruabarrena pretende contar con variantes confiables para un puesto que considera clave dentro de su esquema.
Además, la intención sería que Dylan Gorosito se mantenga como una de las alternativas principales, generando una competencia interna que eleve el nivel del equipo y le permita al técnico contar con diferentes opciones durante la temporada.
Los números de Lozano respaldan la apuesta: en lo que va de 2026 disputó 17 encuentros con la camiseta del Bicho, aportó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas. Más allá de las estadísticas, se destacó por su regularidad y por su capacidad para proyectarse en ataque sin descuidar las responsabilidades defensivas. Su participación fue importante para que el Bicho alcanzara las semifinales del Torneo Apertura, instancia en la que quedó eliminado frente a Belgrano en una definición por penales.
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