Riquelme eligió al lateral derecho para reforzar Boca: Leandro Lozano, a un paso

Una vez completados los trámites correspondientes, el futbolista rubricará un contrato por tres años. La llegada del uruguayo también responde a una idea futbolística específica del entrenador. Arruabarrena pretende contar con variantes confiables para un puesto que considera clave dentro de su esquema.

leandro lozano

Además, la intención sería que Dylan Gorosito se mantenga como una de las alternativas principales, generando una competencia interna que eleve el nivel del equipo y le permita al técnico contar con diferentes opciones durante la temporada.

Los números de Lozano respaldan la apuesta: en lo que va de 2026 disputó 17 encuentros con la camiseta del Bicho, aportó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas. Más allá de las estadísticas, se destacó por su regularidad y por su capacidad para proyectarse en ataque sin descuidar las responsabilidades defensivas. Su participación fue importante para que el Bicho alcanzara las semifinales del Torneo Apertura, instancia en la que quedó eliminado frente a Belgrano en una definición por penales.