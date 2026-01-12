Un club grande de Brasil se metió en la puja por Kevin Zenón: Boca analiza su salida
El mediocampista aparece como prescindible para el Xeneize en este mercado y suma pretendientes: se agrega al interés firme del Alavés de España.
El futuro de Kevin Zenón empieza a tomar forma lejos de Boca y el mercado de pases vuelve a poner al mediocampista en el centro de la escena. En las últimas horas, San Pablo realizó consultas formales por el exjugador de Unión de Santa Fe y se sumó a la lista de clubes interesados en contar con sus servicios. El volante no es considerado una pieza indispensable dentro del actual proyecto deportivo del Xeneize, por lo que una eventual salida no encontraría demasiadas resistencias en el club.
Desde Brasil confirmaron que el conjunto paulista avanzó con un primer contacto para interiorizarse sobre la situación contractual del futbolista. La intención inicial de San Pablo sería gestionar un préstamo con opción de compra, una modalidad que encaja con la realidad financiera que atraviesa la institución. De todos modos, por el momento no hubo una propuesta formal presentada ante Boca, que aguarda definiciones concretas antes de tomar una decisión.
La situación económica del club brasileño aparece como uno de los principales condicionantes para que las negociaciones prosperen. San Pablo atraviesa un período delicado en ese aspecto y eso podría dilatar o incluso frustrar cualquier intento de incorporación, más allá del interés deportivo que existe por Zenón y de la buena imagen que dejó en el fútbol argentino antes de llegar a La Ribera.
Kevin Zenón, pretendido por Alavés: Boca, a la espera
En paralelo, el nombre del mediocampista también figura en la carpeta del Alavés de España, equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet. El conjunto que compite en LaLiga no está en condiciones de afrontar una compra directa, por lo que su propuesta se orienta a un préstamo de 18 meses, con un cargo cercano al millón de dólares y una opción de compra de siete millones de euros por la totalidad del pase.
Esa cifra es, hasta ahora, el principal punto de conflicto para Boca, que considera bajo el monto fijado para una eventual transferencia definitiva. El Xeneize es dueño del 80% de la ficha de Zenón, mientras que Unión conserva un 20% de plusvalía ante una futura venta, por lo que cada movimiento es seguido de cerca por el club santafesino. En ese contexto, la dirigencia boquense evalúa cuidadosamente las condiciones de cualquier operación para no resignar valor económico.
Mientras tanto, el futbolista continúa entrenándose bajo las órdenes de Claudio Úbeda durante la pretemporada, a la espera de una resolución. Con varios intereses sobre la mesa y sin un lugar asegurado en el club de la Ribera, el mercado aparece como una oportunidad concreta para cambiar de aire y relanzar su carrera, ya sea en el fútbol europeo o en una liga competitiva como la brasileña.
