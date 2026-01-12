Un club grande de Brasil se metió en la puja por Kevin Zenón: Boca analiza su salida

El futuro de Kevin Zenón empieza a tomar forma lejos de Boca y el mercado de pases vuelve a poner al mediocampista en el centro de la escena. En las últimas horas, San Pablo realizó consultas formales por el exjugador de Unión de Santa Fe y se sumó a la lista de clubes interesados en contar con sus servicios. El volante no es considerado una pieza indispensable dentro del actual proyecto deportivo del Xeneize, por lo que una eventual salida no encontraría demasiadas resistencias en el club.