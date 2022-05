Cruce de Riquelme y Morena Beltrán: "Busquets hay uno solo"

Tras varios cruces entre Beltrán y Riquelme, el máximo idolo de Boca Juniors calmó un poco las aguas.

“Que More no se me enoje. Yo entiendo que le guste el número 5 que pase la pelota bien. Yo también amo ver jugar a Busquets”, le aclaró Román.

Paradoja: Riquelme hizo todas las divisiones inferiores en Argentinos Juniors como un exquisito volante central que tenía un prolijo primer pase. ¿Hubiera sido el Busquets argentino?