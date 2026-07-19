Colapinto llegó con la camiseta argentina y una bandera de Messi y Maradona al GP de Bélgica
En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el piloto argentino se mostró alentando a la Selección antes de disputar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Mientras millones de argentinos palpitan la final del Mundial 2026 frente a España, Franco Colapinto también afronta un domingo especial en el deporte. El piloto de Alpine disputará el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y, antes de subirse a su monoplaza, dejó una imagen que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.
El joven oriundo de Pilar llegó al paddock del circuito de Spa-Francorchamps con la camiseta de la Selección Argentina y una bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, en una clara muestra de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni en la búsqueda de una nueva estrella. Sin lugar a dudas un partido que paraliza los corazones de los hinchas y que podría quedar en la historia del deporte.
Como es habitual en cada fin de semana de competencia, el piloto argentino recorrió el paddock con un mate en la mano, saludó a los aficionados, se tomó fotografías y firmó autógrafos antes de enfocarse en la carrera. Además, posó con la bandera argentina en una postal que unió la pasión por el automovilismo y el fútbol en un día histórico para el deporte nacional.
Franco Colapinto llegó con la camiseta argentina y una bandera de Messi y Maradona al GP de Bélgica
En lo deportivo, el argentino largará desde la 11ª posición en Spa-Francorchamps. Si bien había finalizado 13° en la clasificación del sábado, avanzó dos lugares en la grilla gracias a las sanciones recibidas por otros pilotos. Con ese panorama, Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que suele ofrecer el exigente circuito belga, donde las estrategias, el clima cambiante y los incidentes acostumbran a jugar un papel determinante. El gran objetivo será avanzar posiciones y volver a sumar puntos para prolongar el buen momento que atraviesa tras su destacada actuación en Silverstone.
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