Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
El delantero del Inter comienza el partido en el banco de suplentes y Lionel Scaloni decidió modificar el ataque de la Selección Argentina para el cruce ante Egipto.
La Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con un cambio importante en la delantera. Luego de haber sido titular en todos los partidos de la Copa del Mundo, Lautaro Martínez comenzará el encuentro desde el banco de suplentes por decisión de Lionel Scaloni.
La ausencia del delantero del Inter en el equipo inicial responde a una determinación exclusivamente táctica del cuerpo técnico. Tras el exigente triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde en los 16avos de final, el entrenador decidió meter mano en el once y apostar por Julián Álvarez como acompañante de Lionel Messi en el ataque.
El atacante del Atlético de Madrid tendrá así su segunda titularidad en el Mundial 2026, luego de haber integrado el equipo desde el arranque frente a Jordania durante la fase de grupos. Si bien todavía no pudo convertir en el certamen, Scaloni vuelve a darle una oportunidad en un partido decisivo.
Además de la sorpresiva salida de Lautaro Martínez, el entrenador campeón del mundo realiza otras dos modificaciones respecto del último compromiso. Nicolás Tagliafico reemplaza a Facundo Medina en el lateral izquierdo, mientras que Leandro Paredes ingresa por Thiago Almada en la mitad de la cancha.
Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
El once de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará con el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza que jugarán este martes desde las 17.00.
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