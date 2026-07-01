Ritual mundialista: la Selección Argentina activó el cuarto asado en Kansas, relatado por Dibu Martínez
El plantel repitió su clásica costumbre antes de cada partido decisivo y otra vez la intimidad de la parrilla se viralizó en las redes.
En la concentración de la Selección Argentina, el fútbol y las costumbres bien nuestras van de la mano. Este miércoles, el búnker albiceleste en Kansas City se llenó de humo y cumbia con la realización del cuarto asado oficial desde que la delegación pisó los Estados Unidos.
Más que una cena, el encuentro ya se transformó en un ritual sagrado de unión grupal antes de cada partido eliminatorio. En este caso, la antesala del trascendental choque del próximo viernes frente a Cabo Verde por los 16avos de final.
La intimidad del evento quedó registrada en dos videos que rápidamente hicieron furor entre los hinchas en las redes sociales, mostrando el excelente clima que se vive en el grupo que comanda Lionel Scaloni.
Las bromas del Dibu Martínez y el menú del campeón
El primer gran momento de la noche llegó de la mano de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero filmó un video recorriendo la imponente parrilla repleta de carne y, fiel a su estilo picante y bromista, tiró una frase que hizo estallar a todos.
"Acá con todas las vaquitas light... pollo para los veganos", lanzó el marplatense entre risas mientras mostraba los cortes humeantes.
En el mismo clip, el arquero entrevistó brevemente a Diego, el cocinero oficial de la delegación, quien detalló el impresionante despliegue gastronómico para los futbolistas y el cuerpo técnico. "Tenemos chori, tenemos pollo, tenemos asado, vacío, ojo de bife y entrañitas", enumeró el chef frente a las brasas.
La cumbia y el posteo del Chiqui Tapia
Un segundo video, publicado horas más tarde por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, terminó de retratar la mística de la noche. Las imágenes, musicalizadas a pura cumbia, arrancan mostrando a Lautaro Martínez concentrado en su celular para elegir el tema que rompería el silencio en el comedor, antes de dar paso a un paneo general de la espectacular velada.
El mandatario de la casa madre del fútbol argentino subió el fragmento a su cuenta de X (antes Twitter) y acompañó las imágenes con un divertido guiño al arquero de la Selección: "Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City", escribió el dirigente. Con la panza llena, el corazón contento y la unión como bandera, la Scaloneta ya tiene lista su mejor cábala para buscar el pase a los octavos de final.
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