Ritual mundialista: la Selección Argentina activó el cuarto asado en Kansas, relatado por Dibu Martínez

En el mismo clip, el arquero entrevistó brevemente a Diego, el cocinero oficial de la delegación, quien detalló el impresionante despliegue gastronómico para los futbolistas y el cuerpo técnico. "Tenemos chori, tenemos pollo, tenemos asado, vacío, ojo de bife y entrañitas", enumeró el chef frente a las brasas.

La cumbia y el posteo del Chiqui Tapia

Un segundo video, publicado horas más tarde por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, terminó de retratar la mística de la noche. Las imágenes, musicalizadas a pura cumbia, arrancan mostrando a Lautaro Martínez concentrado en su celular para elegir el tema que rompería el silencio en el comedor, antes de dar paso a un paneo general de la espectacular velada.

El mandatario de la casa madre del fútbol argentino subió el fragmento a su cuenta de X (antes Twitter) y acompañó las imágenes con un divertido guiño al arquero de la Selección: "Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City", escribió el dirigente. Con la panza llena, el corazón contento y la unión como bandera, la Scaloneta ya tiene lista su mejor cábala para buscar el pase a los octavos de final.